Gowin: Nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych. Lockdown oznaczałby straty w setkach miliardów złotych

„Liczę na szybkie decyzje rządu i zakomunikowanie naszych postanowień społeczeństwu” – powiedział w rozmowie z „money.pl” wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Przyznał, że pozytywnie wpłynęłoby to na nastroje nie tylko przedsiębiorców, ale także pracowników, którzy nie musieliby się dłużej martwić o swoją przyszłość.

Kolejny lockdown?

Wicepremier odniósł się także do porównań z innymi krajami Europy. Jak zaznaczył, wiele państw faktycznie wprowadziło ostre restrykcje, ale dotyczą one głównie zakazów przemieszczania się. Zakazy nie dotyczą kwestii gospodarczych, gdyż zdaniem wicepremiera, rządy tych państw nie mogą sobie na to pozwolić.

„Ani Europa, ani Polska nie mogą sobie pozwolić na taki lockdown, jaki wprowadziliśmy na wiosnę” – przekonuje Jarosław Gowin.

Polski rząd przygotowuje się na różne scenariusze. Pozytywny zakłada, że szczepionka na koronawirusa pojawi się do końca 2020 roku. Analizowane są jednak również rozwiązania na wypadek, gdyby była ona dostępna dopiero na wiosnę lub nawet jesienią 2021.

Nie będzie znaczących obostrzeń

W wywiadzie dla money.pl padła także ważna deklaracja dla przedsiębiorców. Wicepremier Jarosław Gowin zapewnił, że nie ma obecnie planów wprowadzania kolejnych znaczących obostrzeń.

„Jedno jest pewne: nie planujemy znaczących obostrzeń gospodarczych” – zapewnił wicepremier Jarosław Gowin.

