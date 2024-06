Lista 100 Najbogatszych Polaków 2024 „Wprost". Są spektakularne powroty

W poniedziałek poznaliśmy Listę 100 Najbogatszych Polaków 2024 „Wprost". Na czele zestawienia ponownie znalazł się najbardziej tajemniczy i jak się okazuje najbogatszy człowiek w Polsce – Tomasz Biernacki z majątkiem szacowanym na 20 mld zł. W stosunku do zeszłego roku zmiany nastąpiły na dalszych miejscach podium – miejscami zamienili się Jerzy Starak i Michał Sołowow z majątkiem szacowanym na odpowiednio 19,1 mld zł i 12,2 mld zł.

Lista 100 Najbogatszych Polaków. Wielkie powroty

Tegoroczna lista 100 Najbogatszych Polaków to również wielkie powroty.

Na 23 miejscu uplasował się Zbigniew Woźniak z majątkiem szacowanym na 2,67 mld zł. Największy producent jaj w Europie wraca do naszego rankingu po pięciu latach (w 2019 roku znalazł się na 16 pozycji z majątkiem na poziomie 2,1 mld zł). Woźniak prowadzi 136 kurników, w których co godzinę produkuje się ponad pół miliona jaj. W 2022 roku pobił absolutny rekord. Przychody Ferm Drobiu Woźniak przebiły barierę 3,3 mld zł. Zysk netto z tej jednej spółki wyniósł prawie 167 mln zł. Przedsiębiorca z Żylic (woj. wielkopolskie) produkuje rocznie 360 tys. ton paszy, utrzymuje własne stada rodzicielskie i odchowuje swoje kury nioski. Firma eksportuje produkty na 60 rynków. Polskie jaja konsumowane są nie tylko w Europie, lecz także w Afryce, Azji, a od nie tak dawna również na Bliskim Wschodzie.

Na 76 pozycji znalazł się w zestawieniu Wiesław Włodarski założyciel koncernu spożywczego Foodcare. Jego majątek szacowany jest na 1,01 mld zł. Po raz ostatni obecność Włodarskiego odnotowaliśmy w naszym rankingu w 2018 roku, kiedy to upasował się na 55 miejscu (jego majątek szacowano wówczas na 700 mln zł). Powodem kilkuletniej absencji były nieco słabsze wyniki Foodcare, które w ostatnim czasie zaczęły bić rekordy. Włodarski zaczął swoją przygodę z biznesem zaledwie w wieku 19 lat. Kupił wówczas maszynę do lodów i założył własną kawiarnię w podkrakowskiej Alwerni, skąd pochodzi. Spółkę Gellwe, która jest najstarszą spośród wszystkich marek w portfolio FoodCare, założył w 1984 roku. Inne znane produkty od Włodarskiego to m.in. napoje Frugo, woda Ostromecko, energetyki Black czy izotoniki 4Move.

Przedsiębiorca jest znany ze swoich niecodziennych pomysłów marketingowych i edukacyjnych. Jako jeden z pierwszych ściągnął do reklamy swoich energetyków Mike’a Tysona. Kilka lat temu wykupił również całą stronę w amerykańskim dzienniku „The New York Times”, żeby przypomnieć światu, czym było powstanie warszawskie.

Po znacznie krótszej, bo jedynie rocznej przerwie do naszego rankingu wracają Adam i Mikołaj Plackowie. Ojciec i syn, którzy w podkrakowskim Ochmanowie produkują okna uplasowali się na 80 miejscu z majątkiem szacowanym na 971 mln zł. Podobny wynik Plackowie odnotowali w 2022 roku, zajmując 81 miejsce, tyle że wówczas ich majątek wyceniano na 716 mln zł. Ich Oknoplast przynosi roczne przychody na poziomie półtora miliarda złotych. W branży działają od 30 lat, kiedy w 1994 roku Adam Placek założył Oknoplast – lokalnego producenta okien z PVC. Dzisiaj firma produkuje 1,5 mln jednostek okiennych rocznie, które sprzedaje za pośrednictwem blisko 3,5 tys. salonów zlokalizowanych na terenie 19 krajów.

Powrót po 8 latach

Najdłużej, bo osiem lat w naszym zestawieniu nie był obecny Bogusław Wypychewicz. Jeden z największych dostawców nowoczesnych rozwiązań dla elektroenergetyki w Europie zajmuje teraz 89 miejsce z majątkiem szacowanym na blisko 850 mln zł. To wynik lepszy niż w 2016 roku, kiedy to znalazł się na 93 pozycji (majątek szacowany był wtedy na 270 mln zł). Wypychewicz kontroluje spółkę ZPUE, która w swojej ofercie ma m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych, rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, magazyny energii czy stacje transformatorowe. Swoje produkty sprzedaje nie tylko w Polsce czy Unii Europejskiej, ale też w Ameryce Południowej, Afryce, Australii i najdalszych zakątkach Azji.

Wypychewicz zaczynał w biznesie w 1988 roku. W garażu swojego teścia otworzył Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, przekształcony później w Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych, czyli ZPUE. W 1999 roku firma weszła na warszawską giełdę. Ale dwa lata temu zeszła z parkietu i trafiła całkowicie pod kontrolę rodziny Wypychewiczów. Spółka rocznie przynosi grubo ponad 1,1 mld zł przychodów. Zysk netto w 2022 roku przekroczył 120 mln zł. Poza ZPUE Wypychewicz jest również współwłaścicielem trzygwiazdkowego hotelu Villa Aromat we Włoszczowej.

