Majątek Kamali Harris. Jeśli wygra wybory, zyska prawie 170 tys. dolarów

Po tym, jak w niedzielę prezydent USA Joe Biden ogłosił, że nie będzie ubiegał się o drugą kadencję w listopadowych wyborach prezydenckich, największe szanse na nominację Partii Demokratycznej ma Kamala Harris.

Kamala Harris. Jaki zgromadziła majątek?

59-letnia wiceprezydent USA tylko w ciągu doby zebrała 81 mln dolarów wpłat na rzecz kampanii demokratów, co – jak zauważają sztabowcy Harris – jest największą 24-godzinną zbiórką w historii. Wpłat dokonało prawie 900 tys. drobnych darczyńców, z czego dla ponad połowy była to pierwsza taka wpłata.

Jaki majątek posiada sama Harris? Według Forbesa wraz ze swoim mężem Dougiem Emhoffem zgromadziła majątek wyceniany na ok. 8 mln dolarów. Jak zauważa Business Insider Polska, główną składową majątku małżeństwa stanowi warty ok. 4,4 mln dol. dom w Los Angeles. Do tego dochodzą konta emerytalne i kapitałowe pary oraz oszczędności w gotówce.

Na stanowisku wiceprezydenta USA (pełni je od 2021 roku, gdy urzędowanie w Białym Domu rozpoczął Joe Biden) Harris zarabia 235 tys. dol. rocznie. Gdyby wygrała listopadowe wybory, wówczas jej pensja wzrosłaby do poziomu 400 tys. dolarów rocznie.

Niemal dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi w USA Harris ukończy 60 lat i zacznie pobierać świadczenia emerytalne. Wysokość jej kaliforniskiej emerytury to ok. 8,2 tys. dolarów miesięcznie.

W 2010 roku Harris została wybrana prokuratorem generalnym Kalifornii, czyli najwyższą funkcjonariuszką organów ścigania w najbardziej zaludnionym stanie Ameryki. Stanowisko bez wątpienia prestiżowe, ale dla Harris wiązało się ze spadkiem dochodów. Jej pensja wynosiła niemal 160 tys. dolarów rocznie, podczas gdy wcześniej jako prokuratorka okręgowa San Francisco zarabiała ponad 200 tys. dolarów.

Choć majątek Harris nie jest mały, to znacznie większą przewagę pod tym kątem ma jej konkurent Donald Trump. Według Forbesa były prezydent USA może poszczycić się fortuną o wartości ok. 6 mld dolarów. O wygranej w prezydenckiej elekcji przesądzają jednak inne czynniki.

Czytaj też:

Trump wspierał ją finansowo, teraz zostaną rywalami? Pokazano przelewy dla Kamali HarrisCzytaj też:

Harris przerwała milczenie po rezygnacji Bidena. Zdradziła, jakie ma plany