Eurojackpot. Gigantyczna wygrana w Polsce

Choć we wczorajszym losowaniu Eurojackpot kumulacja nie została rozbita, to jeden z graczy w Polsce nie ma powodów do narzekań. Wzbogacił się bowiem o prawie 2 mln zł.

2 sierpnia odbyło się 483 losowanie loterii Eurojackpot. Do wygrania było 45 mln zł. Padły w nim następujące liczby: 14,

20,

26,

30,

31,

oraz 1 i 2. Powyższe liczby nie znalazły się na kuponie żadnego z graczy, dlatego kumulacja wzrosła. W najbliższy wtorek, 6 sierpnia, do wygrania w Eurojackpot będzie 90 mln zł. Chociaż kumulacja Eurojackpot nie została rozbita, to piątek okazał się szczęśliwym dniem dla jednego z Polaków. Jak podaje TVN24, w naszym kraju odnotowano wygraną drugiego stopnia o wartości 1 864 086,60 zł (kwota ta zostanie pomniejszona o podatek). Wygrane drugiego stopnia padły również w Niemczech, Danii i Grecji. Eurojackpot to gra liczbowa organizowana w Europie, w której udział bierze 18 państw europejskich, w tym Polska. Pozostałe kraje to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry. Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Grać można też przez internet lub za pomocą aplikacji mobilnej. Zasady gry są bardzo proste: Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10.



Skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił.



Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia.



Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić pięć na pięć liczb w pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej – można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tys. euro.



Jeśli trafimy tylko pięć liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej – przeciętna wypłata wyniesie 120 tys. euro.



Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie.

W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro (na życzenie gracza w złotówkach), a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki oraz w piątki.

