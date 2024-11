Wielkie pieniądze wygrane w Eurojackpot. Wiemy, gdzie wysłano szczęśliwe kupony

Tym razem wylosowano liczby 4, 7, 19, 26, 27, a także 4 i 5. Ponownie żadna osoba na terenie Europy poprawnie nie wytypowała wszystkich liczb. Padło osiem wygranych II stopnia. Pięć w Niemczech i po jednej w Szwecji, Hiszpanii i Włoszech. Każdy ze szczęśliwców zainkasował w związku z tym 2 637 766,50 euro. W przeliczeniu na polską walutę, według aktualnego kursu, to kwota blisko 11,5 mln zł.

Eurojackpot 19 listopada. Wygrane w Polsce

Co prawda to tylko wygrane IV stopnia, ale dwie osoby w Polsce z pewnością nie będą narzekać. Można wręcz śmiało przypuszczać, że ten dzień odmieni ich życie. Wygrane wyniosły bowiem 456 203,50 zł. Odliczając 10-procentowy podatek, na konta zwycięzców trafi 410 583,15 zł. Jedna z osób udała się do kolektury w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200, natomiast druga wysłała swój kupon przez lotto.pl.

Eurojackpot. Wysokie wygrane w Polsce. Listopad 2024

456 203,50 zł – 19 listopada, lotto.pl

456 203,50 zł – 19 listopada, Gdańsk

1 064 411,80 zł – 12 listopada, Częstochowa

1 064 411,80 zł – 12 listopada, Świętoszów

1 649 927,10 zł – 8 listopada, Brzeziny-Kolonia

677 211,60 zł – 5 listopada, Grodków

333 354,60 zł – 1 listopada, Warszawa

333 354,60 zł – 1 listopada, Słupia

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Poniżej podajemy 10 najwyższych wygranych w Eurojackpot, które zdarzyły się w Polsce.