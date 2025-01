Polak z ogromną wygraną w Eurojackpot! Niemcy mieli więcej szczęścia

Tym razem wylosowano liczby: 1, 16, 20, 23, 44, a także 5 i 9. Żadna osoba na terenie Europy poprawnie nie wytypowała wszystkich liczb. Mieliśmy natomiast do czynienia z jedną wygraną drugiego stopnia (Niemcy) i czterema wygranymi trzeciego stopnia (trzy w Niemczech i jedna w Hiszpanii. W pierwszym przypadku kwota wygranej to 1 752 366,70 euro, natomiast w drugim każda z osób wzbogaciła się o 247 063,30 euro.

Eurojackpot 7 stycznia. Wygrane w Polsce

Jedna osoba może pochwalić się wygraną IV stopnia, co w przypadku Eurojackpot i tak jest naprawdę pokaźną sumą. Tym razem dokładnie to 676 887,30 zł. Po odliczeniu 10-procentowego podatku na konto polskiego szczęśliwca wpłynie 609 198,57 zł. Warto też odnotować, że 28 osób może pochwalić się wygraną piątego stopnia. Każda z nich zainkasuje po 1293,10 zł. Jeśli chodzi o wygrane szóstego stopnia, to było ich 68 (wygrana 584,00 zł). Na koniec wspomnimy jeszcze o wygranych siódmego stopnia, których tym razem było 58. W tym przypadku każda z osób wzbogaciła się o kwotę 522,10 zł.

Ponieważ nikt w Europie poprawnie nie wytypował wszystkich liczb, to kumulacja w kolejnym (10 stycznia) losowaniu wyniesie astronomiczne 340 mln zł.

