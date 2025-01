Masowe czystki w administracji USA? E-mail od Muska wywołał burzę

Elon Musk ponownie wywołuje kontrowersje. Dwa miliony pracowników administracji federalnej Stanów Zjednoczonych otrzymało e-maila z propozycją „nie do odrzucenia”. W wiadomości, której treść ujawniła agencja Reutera, urzędnicy są zachęcani do rezygnacji z pracy w zamian za wypłatę pełnej pensji do końca września 2025 roku, bez konieczności wykonywania obowiązków zawodowych.

E-maile bez podpisu, ale styl znajomy

Wiadomość zatytułowana „Rozdroże” (ang. Fork in the road) została wysłana z nowego adresu. Brak pod nią podpisu, ale sam tytuł budzi skojarzenia z podobnym e-mailem, który Musk wysłał w 2022 roku do pracowników Twittera (dziś X). Wówczas miliarder dał im wybór: pełne zaangażowanie w pracę lub odejście z firmy.

Co więcej, Musk podał dalej post na portalu X dotyczący wiadomości, jaką otrzymali pracownicy administracji, dodając jedno słowo: „Rozdroże”. To dodatkowo potwierdza, że może stać za tą decyzją.

Warunki „dobrowolnej rezygnacji”

Pracownicy, którzy zdecydują się przyjąć ofertę, muszą jedynie odpowiedzieć na wiadomość słowem „rezygnuję”. Wówczas ich obowiązki mogą zostać ograniczone lub całkowicie zlikwidowane, ale do końca września nadal będą otrzymywać wynagrodzenie.

Z takiej opcji wykluczono jednak osoby zatrudnione w wojsku, służbach imigracyjnych, na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz pracowników poczty.

Czy to początek masowych cięć?

Redukcja zatrudnienia w administracji USA była jednym z głównych punktów kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. Zapowiadał on drastyczne ograniczenie kosztów utrzymania urzędników oraz zmniejszenie liczby miejsc pracy w sektorze publicznym.

Za realizację tych zmian ma odpowiadać Elon Musk, który został wyznaczony na szefa Departamentu Wydajności Państwa (DODGE). To właśnie ta jednostka ma czuwać nad procesem optymalizacji zatrudnienia i redukcji kosztów administracyjnych.

Czas na decyzję do 6 lutego

Pracownicy administracji USA mają czas do 6 lutego 2025 roku, by zdecydować, czy chcą skorzystać z oferty i odejść z pracy na dogodnych warunkach.

Choć oficjalnie nie podano, ile osób ostatecznie skorzysta z propozycji, skala zwolnień może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie administracji publicznej w USA.

Czy to początek głębszych zmian w sektorze publicznym? A może jedynie pierwsza faza większej strategii redukcji etatów? Jedno jest pewne – działania Muska ponownie wywołały ogromne poruszenie.

