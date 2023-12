Tajemnicza Oaza pod Wrocławiem: Crystal House ma coś wyjątkowego. Sprawdź koniecznie!

Wrocław jako stolica dolnego śląska to miasto atrakcyjne pod wieloma względami. Zabytki, klimat, komunikacja, infrastruktura – to tylko kilka elementów, jakie przyciągają zarówno turystów jak i inwestorów. To właśnie pod tym miastem kryje się wyjątkowe miejsce — unikatową willę z basenem dostępną w ofercie Crystal House.

Ta wyjątkowa posiadłość nie tylko zachwyca swoją architekturą, ale również oferuje luksusowy standard życia oraz doskonałą lokalizację dla tych, którzy pragną cieszyć się spokojem z dala od zgiełku miasta. To miejsce skrywa wyjątkowe wnętrze Wnętrze willi prezentuje się równie imponująco. Starannie zaprojektowane pomieszczenia oferują mieszkańcom komfort i wygodę na najwyższym poziomie. Przemyślane rozwiązania architektoniczne, wysokiej jakości materiały wykończeniowe i nowoczesne wyposażenie sprawiają, że każdy detal jest dopracowany. Duży salon z panoramicznymi oknami, nowoczesna kuchnia oraz przestronne sypialnie to tylko niektóre z elementów, które czynią tę willę miejscem wyjątkowym. Jednak to nie wszystko. Willa oferowana za wyłącznym pośrednictwem Crystal House to nie tylko elegancja i komfort, ale także unikalna atrakcja – prywatny basen, który staje się oazą relaksu i rozrywki dla mieszkańców. O każdej porze roku można korzystać z tego wyjątkowego miejsca, ciesząc się chwilami spokoju i radości w zaciszu własnego domu. Te wszystkie atrakcje skrywa bardzo wygodna piętrowa rezydencja o powierzchni ponad 730 m2 i 10 pokojach. Teren wokół rezydencji to jej największy atut Willa, która jest perłą oferty Crystal House, wyróżnia się nie tylko swoją lokalizacją, ale również niepowtarzalną architekturą. Zewnętrzna elewacja budynku emanuje elegancją i nowoczesnością, co sprawia, że nieruchomość jest niezwykle atrakcyjna dla osób poszukujących wyjątkowego miejsca do życia. Duże przeszklenia sprawiają, że wnętrze jest jasne i przestronne, a jednocześnie integrują się z otaczającym krajobrazem. Działka o powierzchni ponad 7 tys. m2 to także piękny ogród, który płynnie łączy się z tarasami, jakie otaczają budynek. Na działce znajdziecie też plac zabaw dla dzieci, kilka budynków gospodarczych, czterostanowiskowy garaż i duży całoroczny dom biesiadny, który z powodzeniem może służyć jako dom dla gości. Dlaczego nie warto czekać z ofertą Unikatowa willa z basenem do zakupu za pośrednictwem agencji Crystal House to niepowtarzalna okazja dla tych, którzy marzą o połączeniu luksusu, elegancji i spokoju. Ta tajemnicza oaza pod Wrocławiem oferuje nie tylko wyjątkowe wnętrza, ale także możliwość stworzenia wymarzonego stylu życia. Jeśli poszukujesz miejsca, które wyróżni się spośród innych, to ta oferta spełni Twoje najśmielsze oczekiwania. Jeśli chcecie Państwo poznać bliżej to miejsce, więcej na temat oferty znajdziecie pod tym linkiem. Nieruchomość ta dostępna jest wyłącznie w ofercie Crystal House, uznanej agencji nieruchomości luksusowych, która specjalizuje się w takich ofertach w Polsce, Hiszpanii i w całej Europie. Materiał powstał dzięki współpracy Redakcji Wprost i Agencji Crystal House.