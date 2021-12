Najlepsze filmy na weekend. Komfortowy wieczór w doborowym towarzystwie

Żeby seans filmowy się udał potrzeba odpowiedniego zaopatrzenia. Popcorn, herbatka i koc to podstawa podczas zimnych, grudniowych wieczór. Warto również zainwestować w wygodną sofę, albo worki do siedzenia, które zwiększą komfort oglądania, ale nie przedłużając, oto kilka propozycji na spędzenie piątkowego i sobotniego wieczoru.

1. „Pulp Fiction”

Zacznijmy od klasyki! Film Quentina Tarantino z 1994 roku to godny polecenia film na każdą okazję. Dwóch płatnych zabójców dostaje zadanie odzyskania tajemniczej walizki szefa, natomiast bokser, którego lata świetności dawno przeminęły, wygrywa pierwotnie ustawioną walkę i musi uciekać z Los Angeles. W rolach głównych występują legendarni aktorzy tacy, jak Samuel L. Jackson, John Travolta i Bruce Willis. Jest to jednak dosyć osobliwe i oryginalne kino, więc jeśli macie ochotę na coś lżejszego, czytajcie dalej.

2. „Kocha, lubi, szanuje”

Cal Weaver żyje swoim spokojnym, idealnym i poprawnym życiem. Niestety dowiaduje się, że jego żona go zdradza. To punkt zwrotny w jego życiu. Cal (grany przez Steve'a Carella) poznaje pewnego razu Jacoba Palmera (Ryana Goslinga). Ten postanawia wzbudzić na nowo w swoim towarzyszu „prawdziwego mężczyznę”. Nie spodziewa się jednak, że ta przygoda zmieni wiele również w jego życiu. Przyjemny obrazek reżyserii Glenna Ficarry i Johna Requa'a pozwoli wam się odprężyć i przeżyć zabawną, wzruszającą i sympatyczną historię.

3. „Chłopaki nie płaczą”

Zawsze jest dobry moment na dobrą polską komedię sprzed lat. „Chłopaki nie płaczą” z pewnością do tej kategorii się zaliczają. Kuba (Maciej Stuhr) i Oskar (Wojciech Klata) niechcący wplątują się w konflikt gangsterów, który jest główną osią produkcji. Historia zaczyna się niewinnie, mianowicie od zaproszenia przez Kubę i Oskara pań z agencji towarzyskiej, których usługi okazują się dla panów za drogie. Kultowe teksty i kultowi aktorzy (Cezary Pazura, Bohdan Łazuka czy Michał Milowicz) zapewnią przyjemny wieczór przed telewizorem czy laptopem.

4. „Spider-Man – Uniwersum”

Teraz coś dla dużych i małych, mianowicie film animowany o Spidermanie Milesie Moralesie. „Film o Pajęczaku bez Petera Parkera?”. Spokojnie – taka postać też tam się pojawi. Wiele będzie tam charakterów o mocach bardzo zbliżonych do tych, które prezentuje klasyczny Spiderman, ale żeby dowiedzieć sie o czym mówię, musicie do tej produkcji sięgnąć. Miles jest oryginalnym Pajęczakiem, który ma swój styl – nosi Jordany, słucha rapu i para się graffiti, ale jak każdy porządny superbohater musi uratować świat. Ten film dostał Oscara za najlepszą animowaną produkcję długometrażową! Trzeba to zobaczyć.

