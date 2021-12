Toster lub opiekacz do tostów. Jaki model urządzenia wybrać?

Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów modeli tosterów i opiekaczy do tostów warto przypomnieć – to nie jest jedno i to samo! Wiele osób używa słowa „toster” mając tak naprawdę na myśli opiekacz i oczywiście nie jesteśmy po to, by to zmieniać. O odpowiedniej nomenklaturze trzeba pamiętać jednak, gdy dokonujemy zakupu takiego urządzenia, ponieważ prawdziwy toster nie da nam tego, czego oczekujemy od opiekacza.

Opiekacz do tostów – jaki model wybrać?

Zacznijmy od modelu z gatunku „studenckich”, czyli w okazyjnej cenie, bez dodatkowych funkcji i wymiennych płytek. Opiekacz BOMANN ST 5016 CB posiada powłokę antyadhezyjną, czyli teflon, który ułatwia czyszczenie produktu i zapobiega przywieraniu chleba do urządzenia. Co ważne, wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem i posiada wyłącznik bezpieczeństwa. Opiekacz SAM COOK PSC-120 B jest natomiast urządzeniem dla osób, które od swojego szybkiego posiłku wymagają nieco więcej. Produkt ma moc 1200 W, zajmuje niewiele miejsca i może być bezpiecznie przechowywany w pozycji pionowej. W tym opiekaczu przygotujesz nie tylko tosty, ale też gofry i wiele pysznych grillowanych dań. Te wszystkie potrawy są możliwe do przyrządzenia dzięki wymiennym płytkom, które są w zestawie.

Powoli wchodzimy do pierwszej ligi opiekaczy. Urządzenie BREVILLE High Gloss VST074X posiada łatwą do czyszczenia powłokę DuraCeramic, którą pokryte są długowieczne, odporne na zarysowania płyty. Bez obaw więc możemy korzystać z widelca przy wyciąganiu jedzenia. Zdejmowalne płyty grzejne pozwalają utrzymać opiekacz w czystości. Na koniec prezentujemy opiekacz TEFAL SW854D16 Snack Collection, który ma w zestawie aż cztery wymienialne płyty, na których oprócz klasycznych tostów i gofrów będzie można zrobić panini i ciastka. Jeśli ma się ochotę, można jeszcze dokupić wymienne płyty, które pozwolą na robienie rurek z kremem, tostów francuskich, naleśników, pierożków, a nawet pączków.

Tostery na każdą kieszeń

Tostery również zaczniemy od „ligi studenckiej”, czyli od przystępnej ceny. Toster AMICA TD 3021 pomaga osiągnąć ci pożądany poziom wypieczenia, dzięki zaimplementowanej regulacji poziomu opiekania. Co więcej, możesz korzystać bez obaw ze swoich zamrożonych zasobów chleba tostowego, ponieważ toster wydłuży specjalnie czas działania, aby pieczywo miało szanse się rozmrozić i odpowiednio przypiec. Następne urządzenie to toster WILFA CT-1000TC o mocy 1000 W. Stalowy, w skandynawskim stylu, dostępny w wielu kolorach. Urządzenie może opiekać jednocześnie dwie kromki w aż sześciostopniowej skali mocy. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, pieczenie można łatwo przerwać. Posiada również dodatkowe funkcje rozmrażania i pieczenia. Toster wyposażony jest w łatwo zdejmowana podstawkę, która zbiera okruchy i ułatwia czyszczenie.

Toster TEFAL Loft TT7618 również posiada tackę na okruchy, a jego moc to 850 W. Toster wyposażony jest w trzy dedykowane funkcje, które pozwalają zatrzymać nagrzewanie, ustawić rozmrażanie lub podgrzewanie. Szerokie szczeliny umożliwiają korzystanie z różnej grubości kromek. Urządzenie posiada aż siedem stopni nagrzewania, więc któryś z nich na pewno odpowie potrzebom użytkownika. Na koniec prezentujemy pierwszą ligę tosterów, dostępną na stronie MediaExpert w trzech kolorach – srebrnym, czarnym i niebieskim. Urządzenie Toster DELONGHI Distinta CTI2103.S posiada dwie kieszenie na pieczywo, które skracają czas przygotowania optymalnej liczby tostów. Produkt wyposażono w elektroniczną kontrolę stopnia opiekania i obsługa go jest intuicyjna i prosta. Dodatkowa funkcja EXTRA LIFT unosi nawet drobne kromki, dzięki czemu nie jesteśmy przywiązani do jednego rozmiaru chleba. Toster ma wyjmowalną tackę na okruchy i ruszt do podgrzewania bułek i rogalików.