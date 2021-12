Szczoteczki soniczne pomogą lepiej zadbać o zęby. Jaki model wybrać?

Szczoteczki soniczne mają przewagę nad tymi „tradycyjnymi” na wielu płaszczyznach. Zaopatrzenie się w jedną z nich zwiększy komfort i jakość codziennej higieny zębów. Urządzenie soniczne potrafi usunąć aż sześć razy więcej płytki nazębnej, niż szczoteczka manualna, a do tego dzięki ruchom wymiatająco-pulsacyjnym skutecznie usuwa zabrudzenia i przebarwienia, nie uszkadzając przy tym szkliwa ani dziąseł. Poniżej przedstawiamy kilka modeli, z różnych półek cenowych, które mogą was usatysfakcjonować.

Szczoteczki soniczne. Wybierz swój model

Zacznijmy od szczoteczki sonicznej ORAL-B Pulsonic Slim Clean 2000. Pod tą z pewnością długą nazwą kryje się urządzenie, które na jednym naładowaniu potrafi wytrzymać do 14 dni. Do wyboru są dwa tryby – czyszczenia codziennego i polerowania, które pozwalają nam dopasować działanie produktu do aktualnych potrzeb. Dzięki łagodnej technologii dźwiękowej dokładniej usuwa płytkę nazębną, niż zwykła szczoteczka.

Jeszcze więcej trybów pracy ma szczoteczka soniczna CONCEPT ZK4030, która oferuje opcje „normal” – służącą do codziennej pielęgnacji jamy ustnej, „soft” do delikatnego czyszczenia uzębienia (przydaje się przy wrażliwych dziąsłach) i „pulse” do usuwania resztek jedzenia i płytki nazębnej. Urządzenie na jednym naładowaniu może pracować nawet miesiąc.

Szczoteczka soniczna PANASONIC EW-DP52-K803 może pracować na jednym naładowaniu do 22 dni i wyposażona jest w sygnalizator czasu mycia zębów. Dostępnych jest aż pięć różnych trybów pracy – tryb białych zębów, regularny, delikatny, tryb pielęgnacji dziąseł i usuwania przebarwień. W zestawie znajdziemy również pięć różnych szczoteczek, które dedykowane są do poszczególnych części jamy ustnej.

Szczoteczka soniczna PHILIPS Sonicare 9900 Prestige to zaawansowany produkt, posiadający nawet dedykowaną aplikację, która instruuje i podpowiada optymalne sposoby pielęgnacji jamy ustnej. W apce można również wybrać program czyszczenia oraz poziom intensywności. A jest z czego wybierać! Ustawić można trzy poziomy intensywności i aż pięć programów mycia, co pozwala na jeszcze dokładniejsze czyszczenie całej jamy ustnej.

