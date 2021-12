Te produkty odmienią Twój dom na święta. Zasada jest jedna – trzymaj się czerwieni!

Jednym z pierwszy kroków do zmiany wystroju wnętrza może być zakup nowego pledu, który wykorzystacie np. do nakrycia kanapy w salonie. Dobrą propozycją może być czerwony pled, który z dwóch stron zakończony jest frędzlami w kolorze kremowym. Ten produkt spełni nie tylko rolę dekoracyjną. Możecie go wykorzystać jako element funkcjonalny. Ponieważ pled został wykonany z wysokiej jakości wełny, przyda się jako koc, który zapewni Wam komfort ciepła. Prezentowany produkt ma szerokość 140 cm, a długość wraz z frędzlami 200 cm.

Pledy, poduszki, poszewki i obrusy. Odmień mieszkanie na święta!

Elementem, którego wymiana zawsze nadaje świeżości pomieszczeniu, są poduszki. Tutaj można poszaleć z kształtami! Dekoracyjna poduszka w kształcie wałka, wykończona ozdobną lamówką w kolorze ecru? Będzie dopełnieniem aranżacji każdego wnętrza, a jednocześnie można ją wykorzystać jako zagłówek. Jej średnica to 20 cm, długość 50 cm.

Co powiecie na okrągłą, aksamitną poduszkę dekoracyjną o średnicy 37 cm? W wielu aranżacjach stawia się na różnorodność, więc wybór jednej poduszki wcale nie wpływa na dobór kolejnych. Eksperymentowanie z ich kształtami i wzorami potrafi przynieść pozytywne efekty.

Nie chcesz kupować poduszek? Wymień tylko poszewki

Ale nie trzeba kupować od razu poduszek. Wystarczy zainwestować kilkadziesiąt złotych w poszewki, aby nadać nowego blasku mieszkaniu. Poszewka „Kinga”, w kojarzący się ze świętami wzór w kratę, jest dostępna w kilku rozmiarach: 43x43 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. Jeżeli jesteście w swoich kolorystycznych wyborach konsekwentni, do kompletu możecie dokupić prostokątną poszewkę w tym samym wzorze (rozmiar 60x40 cm).

Ponieważ wielu uważa, że stół to najważniejszy mebel w domu, który łączy ludzi, proponujemy Wam czerwony obrus o średnicy 135 cm. Doda ciepła i podkręci świąteczną aurę w Waszych kuchniach i jadalniach.

We wszystkich zaprezentowanych powyżej produktach dominuje kolor czerwony. Na stronie Dekoria.pl znajdziecie Państwo pledy, poduszki, poszewki i obrusy w wielu innych wariantach kolorystycznych.

