Najlepsze płyny do dezynfekcji. Chroń siebie i bliskich przed koronawirusem

Po dwóch latach od wybuchu pandemii koronawirusa, nauczyliśmy się na nowo tego, jak powinna wyglądać odpowiednia higiena naszych rąk. Dłonie to podstawowa droga transmisji drobnoustrojów – dotykamy nimi różnych powierzchni – klamek, poręczy w autobusie czy blatów, a następnie dotykamy nosa, oczu czy ust. Wirusy dostają się do naszych błon śluzowych i dochodzi do zakażenia.

Jaki płyn do dezynfekcji rąk wybrać?

Według specjalistów mycie rąk pozwala na usunięcie z ich powierzchni nawet 90 proc. drobnoustrojów. To prosta i skuteczna metoda, jednak nie zawsze ją zastosować. Na co dzień przydają się odpowiednie środki dezynfekujące na bazie alkoholu. Jednym z najskuteczniejszych jest STOPRIX, który występuje zarówno w sprayu jak i w płynie.

Skuteczna ochrona przed koronawirusem

Opcja środka do dezynfekcji rąk w sprayu będzie odpowiednia dosłownie dla każdego – mieści się w każdej torebce czy plecaku i możesz wziąc ją na pokład, gdy lecisz samolotem (wersja 2w1 Travel). Produkt jest przeznaczony zarówno do powszechnego użytku, jak również do profesjonalnego stosowania w placówkach medycznych. Specjalnie dla nich jak również firm, które dbają o zdrowie swoich pracowników, producent ma w swoim asortymencie płyny od 5 do 200 a nawet 1000 litrów. Zawiera glicerynę, dlatego nie musimy się martwić, że skóra naszych dłoni będzie wysuszona. Możemy nim dezynfekować nie tylko nasze ręce, ale też telefon komórkowy, kartę płatniczą, kierownicę samochodową, klamki czy blaty.