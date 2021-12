Masz maleńkiego lub schorowanego pieska? Wypróbuj modne nosidełka!

Małego pieska możemy zabrać ze sobą wszędzie – na zakupy, wypady rowerowe czy w przypadku każdorazowego załatwiania codziennych spraw. Niestety nasi pupile szybko się męczą i nie mogą pokonywać kilkukilometrowych dystansów ciesząc nas swoim towarzystwem.

Nosidełka dla psów – jakie wybrać?

Dla wszystkich, którzy chcą zabierać swojego pieska wszędzie – w góry, nad morze czy po prostu podróżować z nimi w komunikacji miejskiej, idealnie sprawdzą się wygodne nosidełka LileTink. Są one także świetnym rozwiązaniem dla psiaków, które przeżywają „jesień życia” czy takich, które dochodzą do siebie po nagłych wypadkach.

równomiernie rozłożony ciężar, dzięki czemu twojemu pupilowi będzie bardzo wygodnie

kieszonkę zabezpieczoną zamkiem, w która możemy włożyć smakołyki dla naszego psiaka

smycz dla zwiększenia bezpieczeństwa

przypinaną poduszeczkę, która może przyczynić się do wygody czworonoga

Poza tym każde nosidełko ma możliwość regulacji długości ramienia, dzięki czemu można dopasować je do własnego wzrostu i zwiększyć wygodę jej użytkowania.

Modne nosidełka dla psów

Wszystkie modele nosidełek szyte są w dwóch rozmiarach, dopasowanych do wagi twojego psa – „S” do 2,9kg oraz „M” od 3kg do 8kg. Ta autorska propozycja występuje w wielu wzorach i kolorach, więc każdy znajdzie coś idealnego dla siebie i charakteru swojego czworonoga.