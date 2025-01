Rekordowa kumulacja w Lotto rozbita! Polak z astronomiczną wygraną

Tym razem wylosowano liczby: 7, 8, 23, 29, 31, 43 (Lotto) i 4, 7, 21, 27, 44, 47 (Lotto Plus). W obu przypadkach trafiono „szóstkę”. Jeśli chodzi o Lotto, kumulacja była naprawdę wysoka, bowiem wygrana to 24 848 377,60 zł. Po odliczeniu 10-procentowego podatku, na konto zwycięzcy wpłynie suma 22 363 539,84. W Lotto Plus główna wygrana to zawsze 1 mln zł, dlatego zwycięzca po odjęciu podatku otrzyma 900 000 zł.

Lotto i Lotto Plus 28 stycznia. Gdzie wysłano szczęśliwe kupony?

Zwycięski kupon Lotto wysłano w kolekturze w Redzie (woj. pomorskie) przy ul. Gdańskiej 7. Z kolei szczęśliwy kupon Lotto Plus zakupiono tym razem w Warszawie (ul. Stefana Bryły 6).

Lotto i Lotto Plus. Historia, ciekawostki i fenomen polskiego losowania

Lotto to jedna z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych gier liczbowych w Polsce, której historia sięga 1957 r. Pierwsze losowanie odbyło się pod nazwą „Toto-Lotek”, a gra od początku przyciągała tłumy marzycieli liczących na wielką wygraną. W 1975 r. zmieniono nazwę na „Duży Lotek”, a w 2009 r. na „Lotto”, co miało ujednolicić wizerunek marki. Dodanie Lotto Plus w 2013 r. pozwoliło graczom na podwójną szansę na zwycięstwo za jedyne 1 zł więcej.

Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty, a transmisje od lat są tradycją dla wielu Polaków. W latach 90. losowania Lotto były prawdziwym wydarzeniem telewizyjnym, a charakterystyczna muzyka i prowadzący zapadli w pamięć widzom. Co ciekawe, rekordowa wygrana padła w Skrzyszowie w 2017 r. i wyniosła aż 36,7 mln zł! Wcześniej, w 2015 r., szczęśliwiec z Ziębic zgarnął 35,2 mln zł.

Analiza statystyk pokazuje, że jednymi z najczęściej losowanych liczb w historii Lotto są 34, 17 i 23. Mimo że szanse na trafienie „szóstki” wynoszą 1 do 13 983 816, to wielu graczy wierzy w swoje szczęśliwe liczby, a niektórzy stosują strategie bazujące na statystykach lub numerologii. Co ciekawe, w Polsce odnotowano przypadki osób, które kilkukrotnie trafiały „piątkę” lub „szóstkę” w Lotto – jedni wierzą w matematykę, inni w przeznaczenie.

Lotto to jednak nie tylko zabawa, ale też potężne źródło wpływów dla budżetu państwa. Część dochodów przeznaczana jest na rozwój sportu i kultury, co sprawia, że każda złotówka wydana na los może przyczynić się do wsparcia społecznych inicjatyw. Lotto pozostaje więc nie tylko grą, ale także elementem polskiej tradycji, który towarzyszy kolejnym pokoleniom marzycieli.

