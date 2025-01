Ile można zarobić w McDonald's? Ujawniono stawki

Trudno w to uwierzyć, ale niebawem miną 33 lata od momentu, gdy McDonald's pojawił się w Polsce. Pierwszy lokal otwarto 17 czerwca 1992 r. w Warszawie na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, w dobudowanej od strony północnej części Spółdzielczego Domu Handlowego „Sezam”. Od tamtego czasu sieć rozrosła się w naszym kraju. Obecnie liczy ponad 500 restauracji, w których pracuje ok. 30 tys. osób. Na jakie zarobki mogą liczyć?

Zarobki w McDonald's

Wynagrodzenie w McDonald's zależy m.in. od lokalizacji. Z danych, które przytacza Radio Zet wynika, że przykładowo w Warszawie pracownik może liczyć na 32,80 zł brutto za godzinę. Wliczony jest tu już dodatek frekwencyjny (5 zł). Z kolei w Łodzi stawka wynosi 28 zł brutto. Osoby pracujące w godzinach nocnych mogą liczyć na wynagrodzenie większe o 20 proc. Praca w niedziele i święta gwarantuje dodatkowe 25 proc. do pensji.

Rozgłośnia podaje, że miesięczne zarobki w McDonald's wyglądają w tym roku następująco:

Początkujący pracownik 4 666 zł,

Instruktor 4 890 zł,

Młodszy manager 4 990 zł,

Manager restauracji – 5 250 zł do 6 180 zł,

Kierownik restauracji 7 500 zł.

Osobom pracującym w McDonald's przysługują również liczne benefity, jak zniżki pracownicze, rabaty na posiłki w czasie pracy, prywatna opieka medyczna czy bonusy za frekwencję.

McDonald's bez pracowników

Odwiedzającym restauracje McDonald's trudno je sobie wyobrazić bez pracowników. Tymczasem pod koniec ubiegłego roku McDonald's w Korei Południowej otworzył lokal, w którym pracowników nie ma. Proces składania zamówień odbywa się za pomocą ekranów dotykowych, które znane są również klientom w Polsce. Kto wydaje gotowe posiłki? Jak pisze Business Insider Polska, trafiają one do boksów, w które klient musi zapukać, by odebrać zamówienie. Klapka się otwiera i w zasobniku widzimy zamówione produkty.

