iRobot tani, jak nigdy wcześniej. Produkty przecenione nawet o 2 tys. zł!

iRoboty od lat zyskują na popularności. Trudno się dziwić – dzięki nim zyskujesz nie tylko czysty dom, ale też czas, który jest na wagę złota. Masz dużą rodzinę? Zwierzaki domowe? Teraz problemem nie będą już rozlane napoje, pokruszone ciastka czy leżąca na podłodze sierść psa lub kota. Ty możesz bawić się ze swoimi pupilami, poświęcić się bez reszty dzieciakom lub po prostu w pełni zająć się swoim pasjom. To, że masz czysty dom, z tym sprzętem, będzie gwarantem.

iRoboty tanie, jak nigdy wcześniej

Marzysz o życiu w czystych pomieszczeniach, ale nie lubisz sprzątać i szkoda ci na to czasu? To idealny moment, aby kupić iRobota. Prezentujemy dwa modele, które mogą cię zainteresować.

Pierwszy z nich to iRobot Braava jet m6. To sprzęt, który kupisz dziś aż o 600 złotych taniej. Co go wyróżnia? Sprzęt mopuje i zamiata – w zależności od tego, którą z jego opcji wybierzesz. Nakładki do pracy na mokro zawierają chłonne włókna, które pomogą w usuwaniu lepkich zanieczyszczeń, brudu i tłuszczu kuchennego. Te do pracy na sucho, przy wykorzystaniu siły elektrostatycznej zbiorą brud, kurz czy sierść zwierząt. iRobot ma także nawigację vSlam. W praktyce oznacza to, że przy pomocy specjalnej technologii sprzęt poznaje plan domu, dając użytkownikom pełną kontrolę nad wyborem, które pomieszczenia są sprzątane i kiedy.

Drugi sprzęt, który kupimy teraz w cenie promocyjnej jest zestawem. Oprócz iRobota Braava jet m6 w pakiecie znajdziemy także iRobota Roombę s9. Ile zapłacimy za te przyjemność? Teraz o prawie 2 tysiące złotych mniej, niż dotychczas. Oprócz opisanego powyżej sprzętu w zestawie otrzymujemy odkurzacz ze stacją Clean Base. Oznacza to, że nasza Roomba sama opróżni się do zamkniętego worka, mieszczącego zawartość 30 pojemników. Dzięki temu zapomnisz o odkurzaniu nawet na kilka tygodni.

