Tania sobota w Lidlu. Te oferty obowiązywać będą tylko przez jeden dzień

Lidl, jak co tydzień w sobotę, przygotował dla swoich klientów wyjątkowe promocje. Specjalne oferty 7 maja dotyczą warzyw, mięsa, serów i wielu wielu innych produktów. Odsyłamy was do gazetki, w której znajdziecie wszystkie promocje. Tymczasem my podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę - więcej znajdziecie po kliknięciu w linki.

Sobota w Lidlu. Co kupimy taniej?

W cenie o 43 proc. niższej kupimy już jutro paprykę czerwoną - za jej kilogram zapłacimy tylko 6,99 zł. 30 proc. taniej kupimy kurczaka, a aż 50 proc. przecena na drugi produkt dotyczyć będzie sera Gouda.

Do soboty obowiązuje specjalna promocja na parówki Berlinki - przy zakupie dwóch paczek, trzecią otrzymamy za darmo. Promocja na drugi produkt dotyczyć będzie chleba drwalskiego, mleka Bebiko, kiełbasy żywieckiej, czy herbaty Lord Nelson.

Przy zakupie dwóch produktów marki Kania, trzeci z nich otrzymamy w sobotę gratis. Wciąż taniej kupimy też 4-pak Pepsi - zapłacimy za niego aż 46 proc. mniej. Opcja drugi produkt 40 proc. taniej obowiązywać będzie też na kawę ziarnistą Barista Crema oraz łososia atlantyckiego wędzonego.

W sobotę warto kupić w Lidlu banany - zapłacimy za nie 50 proc. taniej. Na ryneczku Lidla przecenione będą też truskawki, kapusta młoda pekińska, botwina i rabarbar.

Nabiał znajdziemy w cenach aż do 68 proc. taniej. Promocje dotyczyły będą uwielbianego serka wiejskiego, sera ryckiego maasdam, goudy w wiórkach i wielu innych.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę od czwartku w sklepach sieci Lidl? Przejrzyjcie wszystkie promocje i przekonajcie się sami.

