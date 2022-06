Przejrzyj aktualny katalog Lidla! Przecenione ubrania, grille i akcesoria wakacyjne

Już od poniedziałku 13 czerwca w sklepach sieci Lidl pojawia się nowa kolekcja firmy Esmara, akcesoria kuchenne, sprzęty do ogrodu i wiele innych okazji. Aby przejrzeć najnowszy katalog promocyjny kliknij w TEN LINK. Tymczasem my podpowiadamy, na co powinniście zwrócić szczególną okazję już od poniedziałku do soboty 18 czerwca.

Najnowszy katalog Lidla. Jakie promocje?

Od poniedziałku 13 czerwca przy zakupie trzech produktów firmy Esmara, trzeci, najtańszy, otrzymamy 50 procent taniej. W nowej ofercie znajdziemy szorty, t-shirty, spódnice, bluzy dresowe, legginsy.

W supercenach znajdziemy także wiele ubrań dla dzieci marki Lupilu. Małe ceny dotyczyć będą także wielopaków dla nastolatków – w tym bielizny i skarpet.

Mężczyźni znajdą w sklepach sieci Lidl wyjątkowe oferty na produkty marki Livergy. Przy zakupie trzech produktów, trzeci, najtańszy będzie w 50-procentowej przecenie. Oferta dotyczy między innymi bermudów.

Do Lidla od poniedziałku powinni się także wybrać wszyscy posiadacze ogrodów. W supercenie będzie podkaszarka do trawy, huśtawka „bocianie gniazdo”, czy zestawy mebli ogrodowych.

W nowym katalogu przejrzyjcie też produkty marki Krosno – szklanki do piwa czy pokale. Możecie też w supercenach kupić słoiki i zakrętki – do tworzenia przetworów na zimę.

Nawet do 25 procent taniej kupimy grille węglowe lub gazowe oraz akcesoria grillowe – cena najtańszego to jedynie 96,75 zł.

Superceny dotyczyć będą także niektórych akcesoriów wakacyjnych – taniej kupimy ręczniki plażowe, dmuchane sofy, przenośną lodówkę, hamak z ramą, ale też hulajnogi.

W najnowszym katalogu znajdziesz o wiele więcej produktów. Całą gazetkę przejrzeć możecie pod tym linkiem.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem i zawiera linki kierujące do aktualnej oferty. Klikając je, wspierasz nasz rozwój.