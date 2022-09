Najtaniej w historii Lidla! Ta promocja tylko w poniedziałek!

To gratka dla wszystkich, którzy marzyli o tym sprzęcie. TYLKO w poniedziałek 5 września w sklepach sieci Lidl, klienci znów kupią wielofunkcyjnego robota kuchennego. Tym razem jednak występuje on w historycznie niskiej cenie. Zapłacicie za niego 300 złotych taniej. Sprawdźcie szczegóły oferty KLIKAJĄC TUTAJ.

Od jutra na półkach Lidla pojawią się produkty marki Ernesto, a wśród nich: zestaw misek ze stali oraz designerskie deski do krojenia – pojedynczo lub w zestawie.

A dla dzieciaków, które wróciły do szkół i przedszkoli, ale też dla dorosłych, którzy lubią dbać o planetę, Lidl wprowadza do swojej oferty butelki Dafi – od ładnych pudrowych kolorów, po te z popularnymi postaciami z bajek – dla przykładu edycja limitowana dotyczy „Psiego patrolu” i przypadnie do gustu każdemu dziecku. Sprawdźcie, jakie butelki i w jakich cenach będą dostępne POD TYM LINKIEM.

Dla wszystkich, którzy kochają dbać o siebie i swoją skórę, w Lidlu pojawi się oczyszczacz do porów Sanitas. Ponadto kupicie zestaw do manicure i pedicure czy szczoteczki Oral-B w wyjątkowych promocjach. W superofercie w tym tygodniu znajdziecie też ekspres do kawy ze spieniaczem – będzie na niego obowiązywała promocja, której jeszcze nie było. Atrakcyjna cena dotyczyła będzie też sprzętów takich jak frytkownica czy robot kuchenny planetarny.

Jeżeli brakuje ci ręczników, to idealny moment aby zainwestować w te z Lidla. Tylko w czwartek 8 września obowiązywała będzie na nie 20-procentowa promocja. Tego samego dnia kupicie tez taniej generator pary SilverCrest, prześcieradło z dżerseju, prześcieradło z dżerseju, pościel z mikrowłókna satynowego, poszewki na poduszkę, czy dwustronny dywan.

Od soboty pojawią się w Lidlu artykuły z kolekcji Harry Potter, które klienci kupią w promocji „drugi produkt 30 proc. taniej” ! Miksować można dowolnie. W ofercie pojawią się bluzy, spodnie, plecaki, t-shirty, legginsy, majtki, skarpetki, piżamy, pościele, Wszystkie artykuły z oferty Lidla HARRY POTTER OBEJRZYCIE TUTAJ.

Cały katalog Lidla znajdziecie KLIKAJĄC W TEN LINK. Sprawdźcie wszystkie najnowsze promocje i cieszcie się niskimi cenami!