Nowa gazetka Lidla. Podpowiadamy, co klienci kupią taniej

Nowa gazetka Lidla pokazuje produkty, które będą dostępne w sklepach od poniedziałku 26 do środy 28 września. W promocyjnych cenach klienci kupią mięso, owoce, warzywa, napoje, nabiał ale też chemię gospodarczą. Dodatkowo na półkach pojawią się nowe produkty z serii „tak smakuje świat”, tym razem prosto z Francji. Całą gazetkę Lidla przejrzeć możecie POD TYM LINKIEM. Sprawdźcie, co nas czeka od poniedziałku!

Promocje w Lidlu od 26-28 września. Nowa gazetka

Jak co tydzień, Lidl chwali się najlepszymi ofertami na pierwszych stronach gazetki. Od poniedziałku wielka obniżka cen mięsa marki Rzeźnik. Z gazetki wynika, że znajdziemy produkty przecenione nawet o 31 proc. Wyjątkowo niskie ceny obowiązywały będą na karkówkę, łopatkę, schab, indyka czy żeberka. Sklep postanowił też wprowadzić wyjątkową ofertę na herbaty czarne i zielone Lord Nelson – drugi produkt otrzymamy 50 proc. taniej.

Na Ryneczku Lidla klienci mogą kupić taniej figi (55 proc. obniżka), nektarynki (42 proc.), kapustę (40 proc.), dynię (40 proc.), borówki amerykańskie (70 proc.), gruszki (50 proc.) czy jabłka (20 proc.).

Warto zwrócić w tym tygodniu uwagę też na nabiał. Do 60 proc. taniej klienci kupią serki, mleko, twarogi, sery czy jogurtowe smoothie.

Francuski tydzień w Lidlu

W tym tygodniu w ramach oferty „tak smakuje świat” zawitamy do Francji. Do 54 proc. mniej zapłacimy w związku z tym za croissanty, bagietki czy bajgle. A francuskie sery znajdziemy już od 6,49 zł. Wśród produktów, które zostały wprowadzone teraz do oferty, klienci znajdą idealne propozycje na ucztę we francuskim stylu. Popisowa deska serów teraz może zostać wzbogacona o takie pyszności jak ser Tomme de Montagne, Munster z kminkiem czy Pave.

Oferta nie obejmuje jednak tylko serów. Znajdziemy też musztardy, kremy mleczne z Normandii i oczywiście wędliny: minisalami – również to z pleśnią czy figami, filet mignon czy kiełbasę.

Nie zapominajmy jednak o słynnych francuskich słodkościach. Jeżeli kochacie makaroniki z nadzieniem o różnych smakach, teraz znajdziecie je w Lidlu w naprawdę świetnej cenie. Ponadto oczywiście tartaletki z nadzieniem, lody, ciastka w puszce, creme brulee i francuskie desery z czekoladą. Wszystkie oferty – ZOBACZCIE POD TYM LINKIEM.

Do 50 proc. taniej na kosmetyki i chemię gospodarczą w Lidlu

Od poniedziałku świetne promocje Lidl ma na produkty Elseve i Ziaja. Drugi produkt przy zakupie kilku z danej firmy, otrzymamy 50 proc. taniej.

Mniej zapłacimy też za płyn do prania Perwoll (22 proc. promocja) oraz płukania Silan (7,99 zł) oraz Coccolino (7,39 zł). Lidl przecenił też płyn do mycia podłóg Sidolux (6,99 zł).