Lidl z wielkimi rabatami. Wszystkie dostępne tylko w sobotę

Sobota będzie ostatnim dniem obowiązywania aktualnej gazetki promocyjnej. Jeżeli weekendowe zakupy macie dopiero przed sobą, dobrze je zaplanujcie, dzięki czemu sporo zaoszczędzicie. Całą gazetkę Lidla znajdziecie, klikając tutaj lub wchodząc na Lidl.pl. Poniżej opisaliśmy natomiast kilka najciekawszych ofert.

Tania sobota w Lidlu nie zawodzi. Zaoszczędzicie ponad 40 proc.

Tania sobota w Lidlu to jedna z ulubionych akcji promocyjnych Polaków. Nietrudno się dziwić, ponieważ sieć na ten jeden dzień tygodnia przygotowuje kilka unikatowych ofert. 22 października aż 42 proc. będzie można zaoszczędzić na zakupie bananów. O tyle samo zostanie obniżona cena opakowania borówki amerykańskiej. To jednak nie wszystko, ponieważ w sobotę klienci Lidla zapłacą 13,98 zł za kilogram mięsa z nogi kurczaka w opakowaniu XXL. Posiadacze aplikacji Lidl Plus oszczędzą, sięgając po ser gouda w plastrach. Szczegóły wszystkich tych ofert znajdziesz pot tym linkiem.

Jeszcze w sobotę będzie można skorzystać z kilku ciekawszych ofert z aktualnej gazetki. Za sznycle z piersi indyka trzeba będzie zapłacić 24,99 zł (mniej o 21 proc.), a rodzinna porcja polędwiczek z kurczaka będzie kosztowała 25,99 zł/kg. Taniej będzie można kupić również karkówkę wieprzową. Cena kilograma mięsa zostanie obniżona do 13,99 zł przy zakupach za minimum 69 zł. Dodatkowo na jeden paragon można kupić tylko 3 kilogramy.

Lidl przygotował również ofertę na tzw. wielosztuki. Sięgając po kilka artykułów, można będzie sporo oszczędzić. Np. kupując dwa masła Finuu, za każde trzeba będzie zapłacić 7 zł zamiast 8,99 zł. Kupując serek wiejski naturalny lub twarożek z grani ze szczypiorkiem również warto sięgnąć po dwa opakowania. Wówczas za każde zapłacimy 1,99 zł. Ciekawą promocją objęte zostały również kabanosy Tarczyński. Drugi produkt kupimy za 1 zł.

Jeszcze do soboty na sklepowych półkach będzie można znaleźć również artykuły z aktualnego katalogu. Cały katalog znajdziecie pod tym linkiem.

