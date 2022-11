Od poniedziałku kosmetyki za 1 złotych w Lidlu. Aktualna gazetka

Od poniedziałku 7 do środy 9 listopada Lidl ma dla swoich klientów masę świetnych ofert na artykuły spożywcze. Na tym jednak nie kończą się promocje. Sprawdzamy, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o kosmetyki i chemię gospodarczą w sklepach sieci Lidl. Skorzystajcie z naszych podpowiedzi!

Od poniedziałku kosmetyki za 1 złotych w Lidlu!

W Lidlu od poniedziałku dowolnie miksować możecie wszystkie kosmetyki do włosów. Przy zakupie trzech z nich, jeden otrzymacie za 1 złotych! Dotyczy to produktów marek Nivea, Dove, L'oreal, Garnier, Familove, Cien czy Hairy Land.

To nie koniec świetnych ofert na kosmetyki. Mydła w płynie teraz będą obowiązywały w cenach zmniejszonych o 40 procent. W supercenach klienci znajdą też olejki do kąpieli oraz popularne żele pod prysznic.

Na półkach znajdziemy również produkty do higieny jamy ustnej tańsze aż o 60 procent!Mowa oczywiście o pastach do zębów, płynach do płukania jamy ustnej oraz szczoteczkach do zębów. Przeceny obowiązywały będą także na żele lub emulsje do higieny intymnej (nawet 20 procent taniej) oraz balsamy czy wody po goleniu.

Nowa gazetka Lidla. Jakie promocje na chemię gospodarczą od poniedziałku?

Lidl ogłosił w nowej gazetce superofertę na papier toaletowy Floralys. Mniej zapłacimy również za biodegradowalne ściereczki uniwersalne, popularny żel lub granulki do udrożniania rur czy ręcznik papierowy.

35 procent tańsze będą tabletki do zmywarki Finish, a ponad 11 złotych zaoszczędzicie na zakupie mleczka do prania kolorów. Sprawdź wszystkie oferty POD TYM LINIKIEM.