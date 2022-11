Nowy Lidlomix z masą świeżych funkcji już w sklepach. Pospiesz się i zaoszczędź kilkaset złotych!

Mowa oczywiście o wielofunkcyjnym robocie kuchennym SilcerCrest. Najnowszy model, czyli Monsieur Cuisine Smart 1050 W + 1000 W z funkcją Wi-Fi, dostępny jest teraz w sklepach sieci Lidl za jedyne 2199 złotych, tj. taniej aż o 300 złotych!

Nowy „Lidlomix”. Najnowsze funkcje robota kuchennego

Co oferuje nowy Lidlomix w porównaniu do wcześniejszych modeli? Ma większą moc (do 2 x więcej ciasta), większy wyświetlacz (największy na rynku, 8-calowy o wysokiej rozdzielczości), 2 programy do wyrabiania ciasta (płynnego i stałego), ponad 600 przepisów z instrukcją wideo krok po kroku, sterowanie głosowe w języku angielskim, listę zakupów, planer posiłków, funkcję notatnika czy dopasowanie porcji.

Najnowszy model robota kuchennego Lidla ma 11 różnych funkcji: gotowanie, gotowanie na parze, ważenie, wolne gotowanie, smażenie, sous vide, mieszanie, rozdrabnianie, zagniatanie, mieszanie, siekanie i rozdrabnianie. W związku z wielofunkcyjnością sprzętu, zestaw zawiera: pokrywę, misę o pojemności 3 l, wkładkę i nasadkę do gotowania na parze, szpatułkę, wkład do gotowania, pojemnik do mieszania 3 l, wkładkę z ostrzami, nowy ergonomiczny uchwyt, pokrywkę z otworem do napełniania i dozownikiem.

