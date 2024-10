Produkty błyskawicznie znikają z półek. Tłok i kolejki w Dino

W ostatnim czasie obserwujemy prawdziwą ekspansję sklepów Dino. Na koniec września 2024 r. sieć sklepów liczyła 2572 placówki, co oznacza wzrost o 232 sklepy w porównaniu do końca września 2023 r., kiedy było ich 2340. To przemyślana strategia sieci handlowej, która z prawdziwą ofensywą uderzyła zwłaszcza w mniejsze miejscowości. Często nie ma tam konkurencji w postaci Lidla lub Biedronki i dlatego lokalna społeczność tłumnie przybywa do Dino, żeby zrobić codzienne zakupy. Z kolei gdy pojawia się nowa gazetka promocyjna, to od wczesnych godzin porannych parkingi pod Dino są pełne. Zapełniają się samochodami z pobliskich gmin, a nawet powiatów. Ludzie zjeżdżają do Dino całymi rodzinami, by móc unieść i zapakować do swojego pojazdu ile tylko się da. Trzeba przyznać, że aktualna oferta Dino przyciąga klientów jak Polska długa i szeroka.

Wszystkich Świętych. Znicze i kwiaty w Dino

W całej Polsce trwają ostatnie przygotowania do Święta Zmarłych. Miliony Polaków w pośpiechu zakupują znicze i kwiaty, by móc pięknie udekorować groby członków rodziny, swoich znajomych z dawnych lat lub po prostu ludzi, których cenili. W Dino o tym wiedzą i w ofercie mają przykładowo chryzantemy średniokwiatowe za 9.99 zł. Z kolei chryzantemy drobnokwiatowe dostępne są w ofercie 2+1 za 13.99 zł (cena za 1 szt. to 9.32 zł). Chryzantemy w doniczce kupimy za 6.99 zł, przy zakupie dwóch sztuk.

Jeśli chodzi o znicze, to również w tym przypadku Dino oferuje wielosztuki. Mamy dostępną szeroką gamę zniczy, od małych plastikowych (3+3, cena za 1 szt. to 1.49 zł) po duże, masywne. Majestatyczny znicz szklany kapliczka dostaniemy za 18.99 zł, jeśli zdecydujemy się zakupić dwie sztuki.

Co w ofercie spożywczej Dino?

Tanio zakupimy wodę mineralną Żywiec, ale jeśli zdecydujemy się na zakup 12 sztuk. Wtedy jedna butelka 1.5 l kosztuje 1.79 zł. Herbata Lipton (Earl Grey, English Breakfast, Gold Tea) dostępna jest w promocji za 7.99 zł. W opakowaniu znajdziemy 25 torebek.

Z innych ciekawych opcji, jeśli chodzi o „spożywkę”, to 1 kg Kiełbasy Śląskiej extra kosztuje 24.99 zł. Pomidory – tutaj 1 kg w promocji za 7.99 zł.

Ponieważ zbliża się długi weekend, zapasy postanowią zrobić z pewnością miłośnicy piwa. W Dino aktualnie promocja na Żubra (2.49 zł przy zakupie ośmiu sztuk) i Heinekena (3.49 zł przy zakupie trzech sztuk). W tym przypadku promocja obejmuje również piwo bezalkoholowe.

Pełna oferta poniżej: