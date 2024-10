Gdzie najlepsze promocje? Klienci wybrali

Sieci handlowe nieustannie przekonują w reklamach, że są tańsze niż konkurencja – a jak ich starania oceniają sami klienci? Odpowiedzi na to pytanie udzielają wyniki piątej edycji programu „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”. W badaniu wzięło udział prawie 140 tys. Polaków, którzy wyrazili blisko 4 mln opinii na temat 119 sieci handlowych. W kategorii „Promocja Roku” konsumenci docenili w tym roku te sieci, które – ich zdaniem – organizują najlepsze promocje, dające im realne oszczędności.

Sieci z najlepszymi promocjami – wybór klientów

W tym roku w segmencie dyskontów zwyciężył Lidl, a wśród hipermarketów – Kaufland. W grupie supermarketów wygrała sieć Stokrotka, a spośród małych sklepów klienci docenili Żabkę. Laureatem w segmencie Odzież i Obuwie została sieć Sinsay. Wśród Drogerii pierwsze miejsce zajął Rossmann. W grupie E-grocery statuetka powędrowała do Frisco. Na rynku E-commerce nagroda główna została przyznana chińskiej platformie zakupowej Temu. W segmencie Dom i Ogród najlepszy okazał się Action, a pośród Sklepów Branżowych – Media Expert.

Według organizatorów programu, rynek promocyjny w Polsce należy do najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie, co jest ogromną korzyścią dla konsumentów. Dzięki temu mogą oni cieszyć się atrakcyjnymi cenami i korzystać z częstych akcji promocyjnych, które mają bezpośredni wpływ na ich decyzje zakupowe. Sieci handlowe w Polsce regularnie organizują promocje, aby zaspokoić potrzeby klientów, co sprawia, że konsumenci mogą liczyć na korzystne oferty niemal każdego dnia.

– Obecna wojna cenowa, toczona przez największych graczy, wzmaga presję na cały rynek, co oznacza, że sieci handlowe muszą nieustannie inwestować w działania promocyjne, aby przyciągnąć klientów i zachować ich lojalność. To wymaga od firm ciągłego poszukiwania nowych, efektywnych sposobów na wyróżnienie się wśród konkurencji, zarówno poprzez atrakcyjne rabaty, jak i przejrzystą komunikację oferty promocyjnej – uważa Marcin Lenkiewicz.

Czytaj też:

Znicze, kwiaty i nie tylko. Kaufland kusi klientów nową ofertąCzytaj też:

Międzynarodowy wątek w śledztwie Buddy. Zobacz, jacy prawnicy będą go bronić