Polacy szturmują sklepy Biedronka. Nowa oferta tuż przed długim weekendem

W Biedronce wiedzieli, kiedy wystartować z nową gazetką promocyjną. Zrobili to tuż przed długim weekendem i w momencie, gdy wielu Polaków dostało na swoje konta wypłatę z pracy. 31 października, od samego rana, obserwujemy większy ruch w Biedronkach niż w zwykły dzień roboczy. Część klientów specjalnie wzięła wolne w pracy, by móc dobrze przygotować się do długiego weekendu, który spędzą w gronie rodzinnym. Niektórzy pod sklepy Biedronka postanowili podjechać całymi rodzinami, by móc zrobić jak największe zapasy na pierwsze dni listopada. Zwłaszcza, że we Wszystkich Świętych markety i galerie handlowe będą zamknięte.

Wyjątkowa promocja na znicze

Jeśli jeszcze nie kupiliście zniczy, by udekorować groby swoich bliskich, to musicie odwiedzić Biedronkę. Mają tam obłędną promocję. Tylko 31 października wszystkie są dostępne w ofercie 4+4 gratis. Z kolei wkłady parafinowe Lumia są dostępne 10+10 gratis (wkład 400 g) lub 4+4 gratis (wkład 150 g). Natomiast wszystkie chryzantemy możemy upolować 1+1 gratis, mieszając dowolnie.

Warto też wspomnieć o wkładach Lumia, ale olejowych. Tutaj promocja nie kończy się 31 października. W ofercie do 2 listopada możemy zakupić różne wersje w promocji. Przykładowo za 2.99 zł (240 g, przy zakupie sześciu sztuk), lub 4.99 zł (340 g, przy zakupie czterech sztuk).

Długi weekend? Piwo gratis

Praktycznie przy okazji każdego długiego weekendu, sieci handlowe oferują duże promocje na piwo. Nie inaczej jest tym razem w Biedronce. 31 października 4+4 upolujemy piwa marki Heineken, Carlsberg i Desperados. Można mieszać dowolnie. Z kolei 2 listopada, również 4+4 i w dowolnej mieszance możemy zgarnąć Sommersby.

Natomiast od 31 października do 2 listopada Biedronka oferuje piwa Kasztelan, Warka Jasne Pełne, Żywiec, Żubr, Harnaś i Tyskie w opcji 5+3 gratis.

Planujecie dużo jedzenia? Biedronka oferuje...

Rodzinne spotkania często wiążą się z suto zastawionymi stołami i solidnym obiadem. W związku z tym, aktualnie w Biedronce możemy kupić schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs za jedyne 14.99 zł (1 kg). Warto też pochylić się nad ofertą na mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny Kraina Mięs. Tutaj mamy opcję 1+1 gratis. Cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch sztuk to tylko 6.50 zł.

Jeśli chodzi o warzywa i owoce, to w promocji są m.in. bakłażan na wagę (5.99 zł za 1 kg), cebula czerwona (2.99 zł za opakowanie 500 g), mandarynki (4.99 zł za opakowanie) i cytryna na wagę (4.99 zł za 1 kg).

