Borys: Alians strategiczny z największym dostawcą ropy na świecie, ma sens

Nie cichną komentarze wokół fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos. Szczególną uwagę zwraca się sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej spółce Saudi Aramco. O sprawę pytany był prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Fuzja Orlenu z Lotosem ma sens

– Z perspektywy gospodarczej rafineria w Lotosie, przy tych trendach związanych z elektromobilnością, pewnie w perspektywie 15 lat przestanie działać. Taka fuzja ma sens, bo cały koncern paliwowy musi się transformować. W takie perspektywie moce rafineryjne w całej Europie będą spadały – powiedział na antenie TVN24 prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

– Z drugiej strony, potrzebujemy dywersyfikacji dostaw ropy. Alians strategiczny z największym dostawcą na świecie, jakim jest Saudi Aramco z punktu widzenia interesu gospodarczego Polski, ma sens – powiedział Paweł Borys. Dodał, że partner jest uznany, a wszystkie kluczowe warunki umowy były prezentowane akcjonariuszom.

Udziały w Rafinerii Gdańskiej sprzedane za tanio?

Paweł Borys odniósł się także do powtarzającego się pytania o to, czy 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej nie zostało sprzedanych zbyt tanio. Kwota, o której mówi się publicznie to około 1,2 miliarda złotych. To dużo mniej, niż roczny zysk firmy.

– Trzeba spojrzeć na całość. Wartość tej transakcji można bowiem tworzyć na różnych poziomach. Jeśli np. cena zakupu ropy od Saudów jest na atrakcyjnym poziomie, to dla pozostałej części udziałów, która jest w posiadaniu PKN Orlen, stanowi to wartość, którą w transakcji należy wycenić – wyjaśnił prezes PFR.

