Petru o nowym pomyśle: 500 zł więcej za każdy miesiąc pracy

Ryszard Petru, ekonomista, były lider Nowoczesnej, obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej był we wtorek gościem Radia Zet. Jednym z wątków rozmowy była wysokość emerytur i kwestia wieku emerytalnego.

Petru proponuje 500 plus za pozostanie na rynku pracy

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przypomniał podczas konferencji prasowej, że mija właśnie 10 lat od wydłużenie wieku emerytalnego przez rząd Donalda Tuska (kilka lat temu rząd PiS przywrócił dawny wiek emerytalny). Zdaniem Petru to "ewidentne rozpoczęcie kampanii wyborczej". Były lider Nowoczesnej podkreślił, że decyzja rządu Tuska w tej sprawie była właściwa, choć w jego ocenie należało przeprowadzić taką reformę w inny sposób. Petru zaproponował, by osoby w wieku emerytalnym za pozostanie na rynku pracy otrzymywali dodatkowe 500 zł do świadczenia za każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej.

– Chciałbym pokazać, że należy podwyższać wiek emerytalny, ale można robić to przez zachęty finansowe – za każdy dodatkowy rok pracy emerytura byłaby miesięcznie wyższa o 500 złotych. Po to, byśmy wszyscy nie żyli na poziomie biedaemerytur – wyjaśniał Petru.

Petru ministrem finansów?

Pytany o to, czy mógłby zostać ministrem finansów w ewentualnym rządzie Donalda Tuska, Petru odpowiedział: „tak", choć – jak zaznaczył – „nie mam zamiaru rezygnować ze swoich poglądów, a tutaj widzę duże różnice".

