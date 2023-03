Ceny gazu w Europie najniższe od sierpnia 2021

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zwyżkowały w piątek drugi dzień z rzędu wychodząc na najwyższe poziomy od 8 sesji (S&P 500 +1,61 proc., DJIA +1,17 proc., Nasdaq Composite +1,97 proc.). Na giełdach Azji i Oceanii dziś rano przeważały zwyżki głównych indeksów. Najsilniejszy – o 1,3 proc. – notował filipiński PSEi.

Europejskie giełdy

Podobnie była w Europie (DAX +0,21 proc., CAC 40 +0,46 proc.). Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły dziś rano główne indeksy giełdowe w Czechach, Włoszech, Hiszpanii, Francji oraz na Łotwie. Ok. godz. 9:30 WIG-20 rósł o 0,79 proc.

Zwyżkowały również pozostałe główne indeksy GPW. Najwyżej od września 2021 był dziś WIG-Budownictwo. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe najwyższe od przynajmniej roku ustanawiały dziś rano kursy akcji spółek Auto Partner, Huuuge oraz Dom Development. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe przynajmniej roczne maksima osiągnęły dziś ceny akcji spółek Action, Enter Air, Alumetal, Ryvu Therapeutics, Synektik oraz Scope Fluidics.

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wyszła w czwartek powyżej poziomu 4 proc., ale w piątek wróciła poniżej tego poziomu i w poniedziałek rano kontynuowała spadek. Rentowność polskich 10-latek spadła dziś rano do najniższego poziomu od 6 sesji. (6,447 proc.).

Ceny gazu spadają

Cena kontraktów na amerykański gaz ziemny na NYMEX-ie zamknęła się wczoraj po raz pierwszy od stycznia powyżej poziomu 3 USD/mmBtu, ale dziś rano spadała o ponad 10 proc. W piątek ceny kontraktów na gaz ziemny w Wielkiej Brytanii spadły do najniższego poziomu od sierpnia 2021.

Podobnie było w przypadku ceny kontraktów na gaz ziemny w Holandii. Lekko – o ok. 0,5 proc. – spadały dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE. Zmiany kursów EUR/USD i USD/JPY był dziś rano niewielkie (odpowiednio +0,13 proc. i -0,03 proc. ok. godz. 9:10).

Minimalnie umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,08 proc., USD/PLN -0, 21 proc. ok. godz. 9:10). Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który niecałe 2 tygodnie temu odbił się od poziomu oporu wyznaczanego przez szczyt z sierpnia ub.r. spadał w piątek do najniższego poziomu od 15 lutego br., ale w sobotę, niedzielę i dziś rano nie pogłębiał tego spadku (-0,24 proc. dziś rano ok. godz. 9:05).

