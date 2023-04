Zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony? Rzecznik rządu komentuje

Wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która ma obowiązywać do 30 czerwca br. Czy zostanie przedłużona do końca roku? Pytany był o to rzecznik rządu Piotr Mueller, który gościł dziś w Radiu Plus.

Zerowy VAT na żywność do końca roku?

– Takie decyzje podejmujemy w określonych interwałach, bo to wpływa na określoną sytuację budżetową, ale faktycznie poziom inflacji nie jest satysfakcjonujący, więc mogę zapewnić, że zawsze szukamy rozwiązań, które powodują ulgę u podatników. Tak się stało w zeszłym roku, tak samo będzie w tym roku, ale decyzję ogłosi pan premier – powiedział w audycji „Sedno Sprawy" rzecznik rządu.

Mueller podkreślił, że w związku z zachowaniem zerowego VAT-u na żywność to „kolejne miliardy złotych nie wpływają do budżetu państwa z tego tytułu, na stabilność sektora finansów też musimy patrzeć".

O tym, że zerowy VAT na żywność zostanie przedłużony do końca roku pisała niedawno „Rzeczpospolita", powołując się na prospekt programu emisyjnego Ministerstwa Finansów z 17 marca br. – Część środków wdrożonych w ramach tarcz antyinflacyjnych wygasła z końcem 2022 r., ale zerowa stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe została przedłużona do końca 2023 roku – napisano w prospekcie.

Resort w komentarzu dla PAP Biznes stwierdził, że „cały czas monitoruje sytuację” i jeśli zajdzie taka potrzeba, „będą podejmowane decyzje o dalszym przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność”.

