WIG-20 najmocniejszy od roku. Gaz ziemny dalej tanieje

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było w pierwszym dniu nowego tygodnia dominującej tendencji, ale zwracał uwagę kolejny 1,5 roczny rekord japońskiego Nikkei 225. Wydaje się, że w przypadku wykresu tego indeksu możliwe są dwie interpretacje. W pierwszej indeks zbliża się do znajdującego się w okolicach 30000 pkt stanowiącego opór górnego ograniczenia kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, w obrębie którego Nikkei przebywa od marca ub.r. W drugiej dochodzi na tym rynku do wybicia z kilkunastomiesięcznej konsolidacji w strefie 24698-29223 pkt.

Dziś rano ceny kontraktów na główne indeksy amerykańskiego rynku akcji odrabiały piątkowe niewielkie straty (S&P 500 +0,34 proc. ok. godz. 9:45).

Na giełdach w Europie nowy tydzień rozpoczynał się od niewielkich wzrostów (DAX +0,15 proc., CAC 40 +0,39 proc. ok. godz. 9:45).

WIG-20 najmocniejszy od roku

WIG-20 atakował w poniedziałek poziom oporu wyznaczany przez swoje szczyty ze stycznia i kwietnia br. Indeks ten – podobnie jak WIG – zaliczył dziś najwyższy poziom od przynajmniej roku. Wśród indeksów sektorowych warszawskiej giełdy swe przynajmniej roczne maksima osiągnęły dziś WIG-Media, WIG-Nieruchomości oraz WIG-Odzież. Wśród składników WIG-u 20 najwyżej od roku był kurs akcji LPP. Wśród akcji wchodzących w skład mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły w poniedziałek ceny akcji spółek PKP Cargo, Amrest i Wirtualna Polska. Wśród składników sWIG-u 80 najwyżej od przynajmniej roku były kursy akcji Echo Investment, Atal, Comp i CI Games.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych utrzymywała się w obrębie trwającej od 2 miesięcy konsolidacji w strefie ok. 3,3-3,6 proc. lekko rosnąc dziś rano. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która pod koniec ubiegłego tygodnia atakowała swoje minimum z początku lutego, dosyć silnie dziś odbijała w górę (5,838 proc. ok. godz. 9:40).

Kursy walut

Kurs EUR/USD lekko się dziś rano umacniał (+0,14 proc. ok. godz. 9:15), ale pozostawał poniżej poziomu 1,09 USD. Kurs USD/JPY był dziś najwyżej od 8 sesji (+0,12 proc.). Kurs euro względem węgierskiego forinta był dziś najniżej od kwietnia 2022.

Kurs EUR/PLN był dziś najniżej od lutego 2022 roku (-0,29 proc. ok. godz. 9:15) i zbliżał się do poziomu 4,5 PLN. Kurs USD/PLN spadał dziś rano o 0,39 proc.

W piątek kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadł przez chwilę poniżej poziomu 26000 USD, a dziś wrócił powyżej poziomu 27000 (+1,95 proc. do 27445 USD ok. godz. 9:20) próbując przełamać opór wyznaczany przez minima z 28 marca br. (27455 USD) i 24 kwietnia br. (27649 USD).

Gaz ziemny dalej tanieje

W piątek silnie – o ok. 6 proc. – spadły ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii osiągając najniższe poziomy od 2021 roku. Kurs kontraktu na gaz ziemny notowanego na NYMEX-ie, który 5 tygodni temu spadł do najniższego poziomu od 2020 roku, utrzymywał się powyżej poziomu 2 USD/mmBtu (+1,63 proc. ok. godz. 9:30). Po trzech kolejnych spadkowych sesjach dziś rano ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE minimalnie spadały o odpowiednio 0,01 proc. i 0,11 proc. ok. godz. 9:35). Lekko drożały dziś metale szlachetne i miedź (złoto +0,17 proc. srebro +0,58 proc., platyna +0,32 proc., pallad +0,41 proc., miedź +0,52 proc. ok. godz. 9:35). Najwyżej od 2016 roku była dziś cena kontraktów na kakao na ICE.

Czytaj też:

Rynki czekają na dane z USA. Złoty nadal umacnia się względem euroCzytaj też:

Atak hakerski na Giełdę Papierów Wartościowych. Sprawcą rosyjska grupa NoName