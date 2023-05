Telus po spotkaniu w Brukseli: To dla Polski bardzo zła informacja

W Brukseli zakończyło się 30 maja spotkania ministrów rolnictwa krajów członkowskich. Szef polskiego resortu Robert Telus przyznał, że podczas spotkania padło kilka niepokojących słów.

– Po raz pierwszy usłyszałem od kilku ministrów krajów członkowskich, aby nie przedłużać po 5 czerwca zakazu wwozu zboża z Ukrainy. To nie są dobre wieści, ale mam nadzieję, że jest to tylko kilka głosów, a większość będzie za tym, aby ten zakaz przedłużyć. Inaczej byłaby to dla Polski bardzo zła informacja – powiedział na antenie Polskiego Radia 24 minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Telus: To wojna o przyszłość Europy

Minister rolnictwa powiedział też, że przypominał swoim kolegom z UE, że wojna, która toczy się w Ukrainie jest ważna dla całej Europy.

– Wczoraj mówiłem na spotkaniu, że wojna, która się toczy w Ukrainie, to nie jest tylko wojna ukraińska, a wojna europejska, o jej przyszłość. Albo zdamy egzamin z solidarności jako całość, albo tego nie zrobimy – powiedział Robert Telus.

Jego zdaniem zbudowanie teraz odpowiednich mechanizmów będzie też owocowało w przyszłości. Minister sądzi bowiem, że transport lądowy będzie dużo bardziej popularny także po zakończeniu wojny.

– Jeżeli dziś nie zbudujemy narzędzi, które spowodują, że produkty ukraińskie nie rozleją się na całą Europę, to nie zdamy tego egzaminu. Droga czarnomorska się zamyka, tam ciągle będą jakieś gry polityczne. Musimy się przyzwyczaić, że będzie droga europejska, droga przez Polskę. Jeżeli zbudujemy dobre mechanizmy, które pozwolą, aby te produkty jechały w głąb Europy, to Europa może na tym zarobić, a nie stracić. Niestety Unia Europejska żyje tym, co dziś, a nie myśli o przyszłości – powiedział też minister rolnictwa.

Czytaj też:

UE wstrzymuje wypłatę rekompensat dla rolników. 100 mln euro zamrożone przez działania dwóch państwCzytaj też:

Spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. „Czuję zrozumienie"