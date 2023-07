Morawiecki ws. Turowa: Postawiliśmy się zupełnie błędnym, szalonym decyzjom

Kolejny zwrot w sprawie kopalni Turów. Rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował dziś, że instytucja uchyliła postanowienie sądu administracyjnego niższej instancji o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa. O komentarz w tej sprawie pytany był w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Premier komentuje decyzję NSA ws. Turowa

– Postawiliśmy się tym zupełnie błędnym, szalonym decyzjom i okazało się, że mieliśmy rację. To nasze wielkie zwycięstwo. Nie dość, że nie dopuściliśmy do zamknięcia Elektrowni Turów, co byłoby zamknięciem setek pieniędzy miejsc pracy, byłoby też zagrożeniem dla dostaw energii elektrycznej dla milionów polskich gospodarstw. 7 proc. całego polskiego systemu energetycznego zależy bowiem od kopalni i elektrowni Turów – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego w Brukseli.

– Liderzy opozycji mówili, że trzeba kopalnię zamknąć, bo Unia Europejska tak każe. My się postawiliśmy wtedy, a także teraz w sprawie wyroku WSA – dodał szef rządu.

Moskwa: Walka o Turów trwa

Wcześniej do sprawy odniosła się minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. „Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do naszych zażaleń na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który chciał wstrzymania działalności Turowa” – napisała na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. „Walka o Turów i bezpieczeństwo energetyczne nadal trwa!” – dodała.

Na decyzję zareagował też wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. „Bardzo ważna decyzja z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ulga, że sędziowie NSA pozytywnie odnieśli się do licznych zażaleń, m.in. złożonego przez Prokuraturę Krajową” – napisał polityk na Twitterze.



Czytaj też:

Ziobro reaguje na decyzję ws. Turowa. „Bronimy Polaków przed agresją lewackich międzynarodówek”Czytaj też:

Premier Morawiecki w Redzikowie: Jesteśmy w przededniu zakończenia realizacji tarczy antyrakietowej