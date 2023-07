Müller o blokowaniu pakietu Fit for 55: To jest nasz warunek

Polski rząd nie poprze części zapisów pakietu Fit for 55, czyli tworzonego na łamach Unii Europejskiej szeregu rozwiązań, które mają poprawić efektywność walki ze zmianami klimatu.

Müller: Chcemy zablokować te rozwiązania

O stosunek do pakiety Fit for 55 na antenie TVP Info pytany był rzecznik rządu Piotr Müller. Jego zdaniem część rozwiązań jest bardzo niekorzystna dla Polski i innych krajów, które przez lata opierały swoje bezpieczeństwo energetyczne na konwencjonalnych źródłach energii.

– Uważamy, że nie może być tak, że kosztem biedniejszych i średnio zamożnych obywateli będzie finansowana polityka klimatyczna Unii Europejskiej. W praktyce pakiet Fit for 55 w wielu miejscach oznacza po prostu wyższe ceny energii elektrycznej, czy żywności ze względu na rozwiązania w rolnictwie – powiedział na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

– Dlatego my przede wszystkim chcemy zablokować te rozwiązania, a tam, gdzie to będzie niezbędne, bo będą już przyjęte, po prostu jest skarżyć – dodał rzecznik rządu.

Transformacja energetyczna, ale stopniowa

Piotr Müller zaznaczył jednak, że nie oznacza to, że Polska sprzeciwia się transformacji energetycznej. Jego zdaniem ważne jest jednak, aby była ona przeprowadzana w taki sposób, aby obywatele państw członkowskich nie odczuwali tego w swoich portfelach. Proces ten musi przebiegać w sposób stopniowy i rozsądny. Jak zaznaczył, jest to warunek polskiego poparcia dla tych rozwiązań.

– My się na to (podwyżki dla Polaków – przyp. red.) nie godzimy. Jesteśmy zwolennikami transformacji energetycznej, ale stopniowej i rozsądnej, z wiedzą, z jakiego poziomu dany kraj startuje. To jest nasz warunek rozwiązań legislacyjnych w Europie – powiedział rzecznik rządu.

