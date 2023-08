Wakacje kredytowe na dłużej i z progiem dochodowym? Muller: Decyzje we wrześniu

Rząd coraz głośniej mówi o możliwości przedłużenia wakacji kredytowych, czyli rozwiązania, które pomogło odciążyć kredytobiorców w okresie dynamicznie rosnących, a następnie utrzymujących się na wysokim poziomie stóp procentowych.

Wakacje kredytowe mogą zostać przedłużone

O komentarz do informacji medialnych w sprawie rozmów w rządzie na temat wydłużenia wakacji kredytowych pytany był na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

– Czekamy na analizy tego, co się dzieje na rynku kredytowym, ale sądzę, że takie decyzje mogą zapaść we wrześniu – powiedział Piotr Müller. – Faktycznie byłyby one z ewentualnym progiem dochodowym na tyle wysokim, aby przytłaczająca większość kredytobiorców mogła z tego skorzystać – dodał.

Podwyżki dla sfery budżetowej

W kuluarach mówi się także o tym, że premier Mateusz Morawiecki osobiście negocjuje z szefem NSZZ Solidarność Piotrem Dudą kwestie podwyżek płac w sferze budżetowej. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że strona związkowa domaga się podwyżek o 10 proc.

– Pracujemy nad budżetem na przyszły rok, dlatego szukamy rozwiązań, które mogłyby dotyczyć podwyżek wypłat w sferze budżetowej. Potwierdzam, że Solidarność jest jednym z partnerów społecznych, z którymi rozmawiamy – powiedział Piotr Müller. – Jeżeli finanse publiczne by na to pozwalały, to można pomyśleć o dodatkowych ruchach, ale na razie nie ma decyzji o systemowej podwyżce w wysokości 10 proc. – dodał.

PKB mocno w dół

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że PKB Polski w drugim kwartale 2023 roku spadł realnie o 3,7 proc. Rzecznik rządu twierdzi jednak, że to wyłącznie wynik anomalii statystycznych.

– Chciałbym, abyśmy patrzyli na skumulowane dane dotyczące PKB za cały czas, gdy rządzi PiS. Wzrost gospodarczy za ten rok będzie zdecydowanie na plusie. To, co widać w danych za II kwartał, to kwestia anomalii statystycznych – powiedział Piotr Müller.

