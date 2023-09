Petru o nowej propozycji PiS. „Jeżeli z KPO, to świetnie"

W poniedziałek rano Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło „pierwszy nowy konkret na kolejną kadencję”. Chodzi o program „Przyjazne osiedle”, który zakłada rewitalizację osiedli mieszkaniowych składających się z bloków z tzw. wielkiej płyty.

Premier o programie „Przyjazne osiedle”

– Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 milionów Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania – powiedział premier Mateusz Morawiecki na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W nagraniu szef rządu podkreśla, że program proponowany przez PiS będzie oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli. – Rewitalizacja tysięcy budynków, nowa termoizolacja, nowoczesne windy, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin – wylicza Morawiecki.

Petru o propozycji PiS

Do propozycji partii rządzącej odniósł się w Polsat News Ryszard Petru, były lider Nowoczesnej, a obecnie kandydat Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu. – Jeżeli to miałoby być z KPO, to świetnie. Kierunkowo, ocieplanie budynków to jest idea KPO (...) Jeżeli nie z KPO, to mam pytanie do premiera – skąd na to pieniądze? – powiedział w programie „Graffiti" Petru.

– Na tego typu programy przeznaczone są pieniądze w KPO, którego Polska z powodów ideologicznych nie chce brać. W budżecie jak dobrze wiemy nie ma pieniędzy – dodał.

Polityk stwierdził, że „łatwo się takie gruszki na wierzbie obiecuje". – Natomiast chciałbym się dowiedzieć skąd te pieniądze i dlaczego akurat na to, a nie na coś innego, np. edukację – powiedział Petru.

