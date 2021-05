Minister finansów potwierdza: trwają prace nad ulgą dla klasy średniej

Czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna” poinformował o założeniach tzw. ulgi dla klasy średniej. To projekt Ministerstwa Finansów, który ma niwelować negatywne skutki zmiany polegającej na rezygnacji z odliczania składki zdrowotnej od podatku. Zapowiedziała to Zjednoczona Prawica w Polskim Ładzie.

W „DGP” czytamy, że ulga obejmie osoby zarabiające dziś na etatach od 5800 zł do 11 100 zł brutto miesięcznie, przy czym rozważane jest rozciągnięcie jej również na samozatrudnionych

Minister finansów Tadeusz Kościński przyznał na antenie Polskiego Radia, że taki projekt rzeczywiście jest opracowywany w jego resorcie. Ulga ma objąć zarabiających do 133 600 zł rocznie.

Na klinie i wyższym progu podatkowym skorzystają wszyscy, przekonuje minister

Poproszony został również o odniesienie się do słów wiceministra Jana Sarnowskiego, który zapewnił, że na zmianach podatkowych skorzysta 68 proc. podatników. Kościński nie chciał koniecznie trzymać się wskazanej przez podsekretarza liczby, ale zwrócił uwagę, że na zmianie klina – z 8 do 30 tys. zł – oraz podniesienia progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł. skorzystają wszyscy i „z tym nie ma dyskusji”.

– Teraz wszyscy będą płacić równo składkę zdrowotną, 10 proc. od dochodów. Nie może być tak, że przedsiębiorcy zarabiający 30 tys. zł płacą 380 zł składki zdrowotnej, tyle samo, co pracownicy na etacie, którzy zarabiają ok. 4 tys. zł – powiedział.

Projekty ustaw najpóźniej latem w Sejmie

Kiedy zmiany dotyczące wyższej kwoty wolnej, podniesienia progu podatkowego i zasad płacenia składki zdrowotnej wejdą w życie?

– To jest wszystko jest w jednym pakiecie. Nie możemy pozwolić, że niektóre rzeczy puścimy, a niektóre nie, to może zachwiać finansami publicznymi – powiedział Tadeusz Kościński.

Sejm i senat muszą uchwalić pakiety przed końcem listopada, to niektóre postanowienia są na niekorzyść podatników, więc nie mogą wejść w trakcie roku podatkowego, ale z jego początkiem, wyjaśnił też. Zapewnił, że kierowane przez niego ministerstwo złoży projekt ustaw najpóźniej latem.

Seniorzy z bonusem

Kościński został też zapytany o pomysł, który ma doprowadzić do większej aktywizacji seniorów na rynku pracy. Chodzi o zerową stawkę PIT, która miałaby dotyczyć zarobków osób, które osiągnęły wiek emerytalny i mogłyby już zakończyć aktywność na rynku pracy.

Minister finansów doprecyzował, że zerowy podatek objąć ma tylko tych, którzy rocznie zarobią do 120 tys. zł. Drugim warunkiem jest rezygnacja przez taką osobę z pobierania emerytury. Minister dodał, że rząd nie chce zmuszać seniorów do żadnej decyzji, a jedynie dać im wybór: dalsza praca z zerowym PIT-em, ale be pobierania emerytury czy też dalsza praca z jednoczesnym pobieraniem świadczenia emerytalnego, ale też odprowadzaniem podatku od dochodów.

