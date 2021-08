Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców? Wiceminister nie wyklucza

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk przyznała, że doniesienia „Rzeczpospolitej” o tym, że PiS zastanawia się nad złagodzeniem propozycji z Polskiego Ładu i zmniejszeniem wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie są wykluczone.

– Do 30 sierpnia trwają konsultacje, spotykamy się z członkami Rady Dialogu Społecznego. Ta dyskusja jeszcze trwa, czy będziemy rezygnować z tego pułapu procentowego, który zakładaliśmy na początku, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Wykluczone nie jest, to mogę potwierdzić – wyjaśniała wiceminister w programie „Money. To się Liczy”.

Zapytana o to, czy nie obawia się, że mniejszościowemu, po odejściu z koalicji Porozumienia Jarosława Gowina, rządowi, uda się znaleźć na tyle dużo głosów, by przegłosować Polski Ład, powiedziała, że z jej punktu widzenia nie można mówić o żadnym rządzie mniejszościowym.

– Nie widzę mniejszościowego rządu. Widzę poparcie choćby ze strony Pawła Kukiza, na którego wylała się fala hejtu, więc ta fala była chyba wywołana skutecznością rządów Zjednoczonej Prawicy – powiedziała Semeniuk.

Wiceminister przyznała również, że drugą, obok składek zdrowotnych dla samozatrudnionych, najtrudniejszą kwestią poruszaną w trakcie konsultacji jest sprawa wsparcia dla samorządów. Pisaliśmy w poniedziałek, że aby zrekompensować samorządom starty wynikające z podwyżki kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz zachęcania podatników do przechodzenia na rozliczenie ryczałtem (co odbije się na dochodach samorządów), chce wypłacić im 8 mld zł rekompensaty.

