Polski Ład uderzy w jeden procent. Organizacje charytatywne ostrzegają

Co roku, wypełniając deklarację podatku dochodowego dla Urzędu Skarbowego, każdy obywatel ma możliwość odprowadzenia 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji charytatywnej, fundacji, stowarzyszenia, czy innej organizacji pozarządowej. Najnowszy pomysł Zjednoczonej Prawicy może jednak przychodami z tego źródła mocno zachwiać. Wiele organizacji wskazuje, że będzie to dla nich bardzo duży kłopot.

Kłopotliwa wyższa kwota wolna od podatku

Problem wywoła zmiana kwoty wolnej od podatku, którą Polski Ład przesunie do pułapu 30 tys. złotych. Oznacza to, że o wiele większa grupa podatników, niż do tej pory będzie zwolniona z płacenia podatku PIT, a co za tym idzie, nie będą mogli przekazać swojego 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Dodatkowym problemem jest fakt, że rząd nie zaproponował żadnego rozwiązania, które niwelowałoby tego typu straty. Dla wielu organizacji jest to bowiem ważne źródło środków, które w niektórych przypadkach decydują o być, albo nie być organizacji, która nie generuje przychodów w inny sposób, lub robi to wyłącznie w niewielkim stopniu. Dla dużej części będzie to oznaczało jeszcze silniejszą zależność od dobrowolnych datków.

Mniej pieniędzy dla osób z niepełnosprawnościami

Jak podkreśla ekspertka cytowana przez „Dziennik Gazetę Prawną”, na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku stracą także osoby z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich była to największa pomoc, na jaką mogły liczyć ze strony państwa. Od 2004 roku podatnicy mieli możliwość przekazania swojego 1 proc. na rzecz jednej z organizacji wspierających tego typu osoby. Środki były dzielone i trafiały na subkonta potrzebujących. Teraz, ze względu na Polski Ład, tych pieniędzy może być o wiele mniej.

