Soboń o Polskim Ładzie: Błędów, które zostały popełnione, było zbyt dużo

Polski Ład przechodzi diametralne zmiany. Flagowy projekt Zjednoczonej Prawicy miał na celu wyrównanie niesprawiedliwości podatkowej. Bogaci mieli płacić więcej, a najbiedniejsi mieli na programie zyskać. Jak wygląda rzeczywistość?

– Ja dobrze zarabiam, więc płacę podatki nieco wyższe niż płaciłem. Na tym polega sprawiedliwość społeczna – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów w programie Jeden na jeden na antenie TVN24.

Ulga dla klasy średniej okazała się błędem

Jedną z pierwszych decyzji nowego wiceministra finansów było usunięcie ulgi dla klasy średniej. Jego zdaniem, było to rozwiązanie, którego można porównać do loterii. – Celowane rozwiązania mają do siebie to, że można nie wcelować. Ulga dla klasy średniej była nieprzewidywalna dla wielu podatników, dlatego zastąpiliśmy go rozwiązaniem systemowym – powiedział.

Wiceminister skomentował także zmiany, które zaszły w Ministerstwie Finansów. Chodzi o dymisję ministra Tadeusza Kościńskiego wraz z wiceministrami. Przyznał także, że wynikało to ze zbyt dużej liczby błędów w pierwszej wersji Polskiego Ładu.

– Pan premier zdecydował o zmianie ministrów, a ja zdecydowałem o zmianie dyrektorów. Błędów, które zostały popełnione, było zbyt dużo. Ja spotkałem się ze stowarzyszeniami księgowych i powiedziałem im „przepraszam”. Jeszcze raz to mówię, ale dziękuję też za ciężką pracę – powiedział Artur Soboń. Wiceszef resortu finansów przyznał także, że jest otwarty na uwagi ze strony organizacji branżowych. – Czekam na dobre uwagi ze strony księgowych. Pytano mnie, czy tym razem potraktujemy je na serio. Był deficyt dialogu. Może być tak, że kogoś zgubiła pycha, a przy tworzeniu systemu podatkowego to nie jest najlepsze – powiedział.

Obietnica premiera o rozliczeniu na starych zasadach

Pod koniec stycznia na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki obiecał, że każdy, kto uzna, że Polski Ład jest dla niego niekorzystny, będzie mógł się rozliczyć na starych zasadach. Czy obietnica premiera jest aktualna nawet po tak dużych zmianach w Polskim Ładzie?

– W pierwszej kolejności musimy się kierować prawem. Wąska grupa podatników, według naszej wiedzy 1 na 1000, czyli 30-40 tysięcy osób, może mieć taki zbieg ulg, w którym z ulgą dla klasy średniej, to byłoby korzystne. System podatkowy będzie skonstruowany tak, że przy rozliczeniu rocznym on wyłapie tych podatników i pozwoli im policzyć podatek według korzystniejszej dla nich stawki – powiedział Artur Soboń.

