Naprawianie Polskiego Ładu. Jak to będzie z tymi oszczędnościami?

Zapowiedziana zmiana opodatkowania dotyczy:

· pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, osób pobierających emeryturę, a także wszystkich innych korzystających ze skali podatkowej;

· przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się na zasadach ogólnych (skali podatkowej lub progresji).

– Aby skorzystać z obniżki, podatnik rozliczający się według skali nie musi spełnić żadnych dodatkowych warunków – wyjaśnia Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Kolejną decyzją rządu jest likwidacja ulgi dla klasy średniej. Jest to w mojej opinii bardzo dobra decyzja, jako że było to rozwiązanie, które przysparzało kłopotów wszystkim: pracownikom, przedsiębiorcom i księgowym.

Czy po usunięciu tej ulgi dla obniżka stawki podatku nadal będzie korzystna? Warto pokazać to na przykładzie:

Podatnicy znajdujący się w pierwszym progu podatkowym, a więc do kwoty dochodu 120 000 zł, zapłacą podatek 12 proc. zamiast obecnych 17 proc. Jednocześnie kwota wolna od opodatkowania pozostanie na poziomie 30 000 zł. Opodatkowaniu przy pierwszym progu podatkowym podlega zatem 90 000 zł. Różnica pomiędzy 15 300 zł (90.000 x 17 proc.) a 10 800 zł (90.000 x 12 proc.) to 4500 zł. Tyle mogłaby wynieść maksymalna korzyść podatkowa.

Jednak wraz z likwidacją ulgi dla klasy średniej, korzyść ta rzeczywiście będzie mniejsza. Przykładowo dla podatnika, który osiąga dochód roczny na poziomie 100 tys. zł, wyniesie niecałe 500 zł. To właśnie w okolicach 100 tys. zł dochodu rocznie, gdzie ulga dla klasy średniej przyjmuje swoją maksymalną wartość, korzyść z obniżenia stawki podatku kosztem likwidacji ulgi będzie najmniejsza.

Zmiana już w połowie roku?

W październiku 2019 roku obniżona została stawka pierwszego progu podatkowego z 18 proc. na 17 proc. W związku z tym, że zmiana weszła w życie 1 października, a więc po tym, jak minęło ¾ roku, to efektywna stawka opodatkowania za cały 2019 rok wyniosła 17,75 proc.

Bazując na tym przykładzie można się spodziewać, że stawka opodatkowania za cały 2022 rok nie wyniesie zapowiadanych 12 proc., lecz 14,5 proc., jako że obniżka ma nastąpić po połowie roku.

Składkę zdrowotną można będzie wrzucić w koszty

Rząd zapowiedział również udogodnienia dotyczące składki zdrowotnej na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

·podatek liniowy – rozliczenie składki zdrowotnej w kosztach działalności. Przedsiębiorca będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne w kwocie maksymalnie do 8 700 zł. Oznacza to, że podatnicy na liniowce, którzy osiągają dochód miesięczny do kwoty 14 795 zł, będą mogli wrzucić swoją składkę zdrowotną w koszty, tak samo jak składki społeczne. Korzyść podatkowa z takiej zmiany wyniesie do 1 653 zł rocznie.

·ryczałt – podatnik będzie mógł obniżyć przychód, będący podstawą opodatkowania, o połowę zapłaconych składek zdrowotnych. Oznacza to, że przy najwyżej wysokości składki zdrowotnej na ryczałcie (1 007,81 zł), będzie można obniżyć przychód do opodatkowania o 503,91 zł miesięcznie. Korzyść podatkowa dla ryczałtowców wyniesie od 60 do 1028 zł rocznie. Jest to uzależnione od stawki ryczałtu oraz wysokości składki zdrowotnej.

Pozostałe zmiany

Zapowiedziano także powrót do możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci. Będą one mogły, tak jak w poprzednim roku, skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku i przejść na drugi podatkowy dopiero przy kwocie dochodu wynoszącej 240 tys. zł. Maksymalna korzyść podatkowa w ciągu roku to dla nich 3 600 zł.

Będzie także możliwość złożenia PIT-2 u maksymalnie trzech pracodawców. Oznacza to, że osoby posiadające kilka umów o pracę bądź umów zlecenie, będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy. Będzie to: 300 zł przy jednej umowie, 2 razy po 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

