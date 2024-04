Rejestracja pojazdu online. Jak zarejestrować auto?

Rejestracja pojazdu to mało przyjemna, ale obowiązkowa czynność dla każdego posiadacza samochodu. Jeszcze do niedawna można było dokonać jej tylko w urzędzie, dziś większość procesu można przejść online. Jak zarejestrować pojazd krok po kroku i czy cała procedura jest bardzo skomplikowana?

Rejestracja samochodu online

Możliwość rejestracji samochodu online jest dostępna dla osób, które posiadają profil zaufany lub aplikację mObywatel. Jeśli nie posiadamy profilu zaufanego, nie będziemy mogli zarejestrować auta zdalnie, ponieważ konieczne jest złożenie podpisu elektronicznego.

Jak zarejestrować auto online?

Aby zarejestrować nowo kupiony samochód, wystarczy wejść na stronę urzędu komunikacyjnego właściwego dla danego nam miejsca zamieszkania. Na stronie urzędu znajdziemy różne formularze, w tym ten do rejestracji samochodu. Trzeba je uzupełnić, podając swoje dane osobowe, markę i model auta, numer VIN oraz numer silnika i numery tablic rejestracyjnych, a wniosek podpisać przez podpis kwalifikowany lub profil zaufany.

Do rejestracji pojazdu trzeba też okazać umowę kupna-sprzedaży lub darowizny, a także dowód rejestracyjny. Przy autach sprowadzanych z zagranicy lista dokumentów do okazania jest trochę dłuższa i obejmuje dodatkowo: potwierdzenie zapłaty akcyzy, dowód odprawy celnej czy ubezpieczenie. Przechodząc cały proces online, można dołączyć skany tych dokumentów. Oryginały należy dostarczyć do urzędu osobiście lub przesłać pocztą.

Rejestracja samochodu online a opłaty

Aby przejść pełną procedurę rejestracji auta, trzeba wnieść konieczne opłaty. Można to zrobić elektronicznie, nie trzeba stawiać się do urzędu. Podstawowa opłata za wydanie nowych tablic wynosi 160 złotych, a za rejestrację samochodu online bez zmiany tablic rejestracyjnych 80 złotych. Jeśli chcemy mieć indywidualne tablice rejestracyjne z wymyśloną przez nas kombinacją liter lub cyfr, musimy zapłacić dużo więcej, bo aż 1080 złotych.

Po dopełnieniu formalności otrzymamy tzw. miękki dowód wydany na 30 dni. W tym czasie urzędnicy będą sprawdzać dokumenty. Po 30 dniach urząd poinformuje nas o konieczności odebrania gotowych tablic rejestracyjnych i dokumentu zarejestrowania pojazdu.

