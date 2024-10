Policja pod domem, wyrok sądu bez twojego udziału. Dowiedz się, jak tego uniknąć

Każdemu zdarzy się czasem nie odebrać awizo na poczcie. Z różnych przyczyn. Wyjazd na wakacje, praca poza miejscem zamieszkania, dłuższy pobyt w szpitalu lub po prostu zapominalstwo. Wielu z nas to ludzie codziennie zabiegani, zapracowani i zajęci swoimi obowiązkami. Nie każdy pamięta, by regularnie sprawdzać skrzynkę pocztową. Zwłaszcza, gdy nie spodziewamy się żadnej istotnej przesyłki.

Awizo. Ile czasu na odbiór?

Na odebranie przesyłki poleconej masz łącznie 14 dni. Po pierwszej próbie doręczenia listonosz zostawia awizo, a po siedmiu dniach, jeśli przesyłka nie została odebrana, dostajesz drugie awizo. Kolejne siedem dni to ostateczny czas na odbiór, po którym przesyłka zostaje zwrócona do nadawcy.

Nieodebrane awizo. Możliwe konsekwencje

Jeśli nie odbierzemy „zwykłej” przesyłki, np. prezentu od znajomych, to paczka po prostu wróci do nadawcy i nie poniesiemy z tego tytułu żadnych większych konsekwencji. Sytuacja zmienia się, jeśli za nieodebranym awizo stoi pismo z sądu, od komornika lub policji. W przypadku pism urzędowych nieodebranie ich po dwukrotnym awizowaniu jest równoznaczne z ich doręczeniem. I to jest bardzo ważna informacja. Oznacza bowiem, że z punktu widzenia prawa adresat miał możliwość zapoznania się z treścią przesyłki, nawet jeśli fizycznie jej nie odebrał.

Korespondencja od komornika lub wierzyciela: W przypadku korespondencji związanej z windykacją lub egzekucją, nieodebranie awiza może skutkować kontynuacją postępowania bez wiedzy dłużnika, co może prowadzić do egzekucji komorniczej czy zajęcia majątku.

Pismo z policji, wezwanie na przesłuchanie: Jeśli nie odbierzesz wezwania i nie stawisz się na przesłuchanie, policja może wystąpić o przymusowe doprowadzenie cię na komendę. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy jesteś świadkiem lub podejrzanym w ważnej sprawie. W związku z tym, policjanci mogą zapukać do twoich drzwi i pod przymusem przetransportować cię do komisariatu. Brak współpracy z policją może skutkować dalszymi działaniami, takimi jak nasilenie postępowania karnego, zwłaszcza jeśli sprawa dotyczy poważnych zarzutów.

Pismo z sądu: W sprawach cywilnych, jeśli nie odbierzesz wezwania i nie stawisz się na rozprawie, sąd może wydać wyrok zaoczny, który może być dla ciebie niekorzystny. Brak udziału w sprawie oznacza, że tracisz możliwość przedstawienia swoich argumentów. Nieodebranie decyzji sądowej w terminie może również prowadzić do utraty prawa do odwołania się lub złożenia wniosku o wznowienie postępowania.

Czy ktoś może odebrać awizo w moim imieniu?

W większości przypadków osoba o tym samym adresie zamieszkania może odebrać przesyłkę. Jeśli chodzi o pisma urzędowe, wymagane jest pełnomocnictwo. Pełnomocnictwa są dostępne w trzech wariantach:

Stałe – koszt 26 zł, dla osób, które regularnie potrzebują pomocy w odbiorze przesyłek.

Okresowe – koszt 8 zł za miesiąc, przydatne np. w czasie wyjazdów.

Jednorazowe – koszt 6 zł, przydatne do odbioru jednej przesyłki.

Pełnomocnictwa są szczególnie przydatne dla osób mieszkających za granicą lub chorych, które nie mogą osobiście odebrać przesyłki.