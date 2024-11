Mandat za złe opony? Wyjaśniamy, kiedy to możliwe

Przełom października i listopada to zwykle okres, gdy Polacy masowo wymieniają w swoich samochodach opony letnie na zimowe. Poranki i wieczory są już chłodne, pojawiają się przymrozki, więc jazda na letnich oponach po prostu obniża bezpieczeństwo.

Opony zimowe. Czy muszę je mieć?

Otóż nie. W Polsce nie istnieje prawny obowiązek wymiany opon na zimowe. Kierowcy mogą przez cały rok korzystać z opon letnich, pod warunkiem że spełniają one wymogi techniczne, takie jak minimalna głębokość bieżnika wynosząca 1.6 mm. Jeśli stan techniczny opon nie spełnia wymogów, kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 3000 zł. W skrajnych przypadkach policja może również zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu lub wyłączyć go z ruchu.

Mimo braku takiego obowiązku, eksperci zalecają wymianę opon na zimowe, gdy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7°C. Opony zimowe są wykonane z mieszanki gumowej, która pozostaje elastyczna w niskich temperaturach, co zapewnia lepszą przyczepność na śliskich nawierzchniach.

Warto również pamiętać, że w wielu krajach europejskich istnieje stosowania opon zimowych w określonych warunkach lub terminach. Planując podróż za granicę w okresie zimowym, należy zapoznać się z przepisami obowiązującymi w danym kraju, aby uniknąć mandatów i problemów z ubezpieczeniem.

Opony zimowe w Europie. Gdzie jest obowiązek?

Austria : Od 1 listopada do 15 kwietnia, w warunkach zimowych (śnieg, lód), obowiązkowe jest używanie opon zimowych z minimalną głębokością bieżnika 4 mm.

: Od 1 listopada do 15 kwietnia, w warunkach zimowych (śnieg, lód), obowiązkowe jest używanie opon zimowych z minimalną głębokością bieżnika 4 mm. Estonia : Opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca.

: Opony zimowe są obowiązkowe od 1 grudnia do 1 marca. Finlandia : Obowiązek stosowania opon zimowych od 1 listopada do 31 marca.

: Obowiązek stosowania opon zimowych od 1 listopada do 31 marca. Litwa : Opony zimowe są obowiązkowe od 10 listopada do 31 marca.

: Opony zimowe są obowiązkowe od 10 listopada do 31 marca. Łotwa : Obowiązek używania opon zimowych od 1 grudnia do 1 marca.

: Obowiązek używania opon zimowych od 1 grudnia do 1 marca. Słowenia : Opony zimowe są obowiązkowe od 15 listopada do 15 marca.

: Opony zimowe są obowiązkowe od 15 listopada do 15 marca. Szwecja: Obowiązek stosowania opon zimowych od 1 grudnia do 31 marca.

Kraje z obowiązkiem zależnym od warunków pogodowych: