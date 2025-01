Kto odśnieża, ten zarabia. Poznaj szczegóły zimowego biznesu

Odśnieżanie posesji to nie tylko obowiązek właścicieli nieruchomości, ale także szansa na dodatkowy zarobek. Jak podaje portal farmer.pl, ceny za te usługi w sezonie zimowym różnią się w zależności od lokalizacji, metody pracy oraz rodzaju powierzchni. Mimo potencjalnie wysokich zarobków, brakuje chętnych do tego zajęcia.

Koszty odśnieżania: stawki godzinowe i metrażowe

Ceny odśnieżania zależą od użytej metody oraz lokalizacji. Ręczne odśnieżanie to najtańsza opcja – stawki zaczynają się już od 10 zł za godzinę w mniejszych miejscowościach, a w dużych miastach mogą osiągać nawet 80 zł.

Praca z wykorzystaniem sprzętu jest droższa. Użycie odśnieżarki to koszt w przedziale 90–120 zł za godzinę. Z kolei usługi wykonywane ciągnikiem z pługiem lub minitraktorem kosztują od 180 do 250 zł za godzinę. Specjalistyczne firmy często ustalają stawki w oparciu o powierzchnię – odśnieżanie metra kwadratowego kosztuje od 1 do 4 zł, a w przypadku parkingów nawet powyżej 5 zł/m².

Dodatkowe opłaty za wywóz śniegu

Wywóz nagromadzonego śniegu to kolejny wydatek, który zależy od miasta i rodzaju użytego sprzętu. W dużych aglomeracjach cena za wywóz metra sześciennego śniegu waha się od 30 do 60 zł.

Praca z wykorzystaniem ciągnika z przyczepą i ładowarką może kosztować od 500 do 700 zł za godzinę. Na finalny koszt wpływa również odległość transportu oraz ilość śniegu.

Duże możliwości zarobku, ale brakuje chętnych

Chociaż odśnieżanie może przynieść znaczące zyski, chętnych do pracy brakuje. Jak wynika z danych INNPoland.pl, specjaliści w tej branży mogą zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie, obsługując zaledwie pięć zleceń dziennie.

Odśnieżanie posesji to obszar, w którym można znaleźć dodatkowe źródło dochodu, szczególnie w sezonie zimowym. Różnorodność dostępnych metod i zleceń pozwala dopasować zakres usług do możliwości i sprzętu, jednak niewielka liczba osób podejmujących się tego zajęcia pokazuje, że mimo atrakcyjnych stawek, nie każdy jest skłonny zmierzyć się z trudnymi warunkami pracy.

