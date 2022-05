Na czym polega restrukturyzacja kredytu i kiedy można skorzystać z tego rozwiązania?

Biorąc kredyt, nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć niespodziewane sytuacje, które mogą sprawić, że rata kredytu będzie dla nas obciążeniem trudnym do udźwignięcia. Problemem może być także większa podwyżka stóp procentowych. Dzieje się tak zwłaszcza przy kredytach zaciąganych na kilka lub kilkanaście lat. W takiej sytuacji często szukamy sposobu na odciążenie naszego budżetu i zmniejszenie wysokości rat zobowiązania. Wyjściem może być restrukturyzacja kredytu. Na czym polega, a także kiedy można skorzystać z tego rozwiązania?

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to nic innego, jak zmiana warunków spłaty zobowiązania. Możliwość skorzystania z tego rozwiązania przez kredytobiorców gwarantuje Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. Jak zapisano w art. 75c tejże ustawy na wniosek kredytobiorcy bank powinien umożliwić mu restrukturyzację zadłużenia. Warunkiem jest, aby była ona uzasadniona sytuacją finansową lub gospodarczą kredytobiorcy.

W związku z powyższym restrukturyzację kredytu stosuje się, gdy mamy problem ze spłatą zobowiązania i tym samym potrzebujemy pomocy, na przykład poprzez obniżenie raty, albo jej czasowe zawieszenie. Rozwiązanie to ma pomóc kredytobiorcom uporać się z trudną sytuacją finansową i poprawić ją, a także ułatwić im spłatę zadłużenia.

Dlaczego zapis w Ustawie Prawo bankowe jest tak istotny? Ponieważ, jak to w życiu bywa, trudno cokolwiek przewidzieć. Nawet jeśli zaciągając zobowiązanie mamy bardzo dobre wynagrodzenie i stabilne dochody, nieprzewidziane sytuacje, jak utrata pracy, choroba, czy nawet śmierć bliskiej osoby, mogą zupełnie przewrócić nasze życie do góry nogami, a tym samym doprowadzić do utraty płynności finansowej. Takie sytuacje mogą nam się zdarzyć w każdym momencie. Dlatego wtedy możemy wnioskować o restrukturyzację umowy kredytowej.



Restrukturyzacja kredytu – dla kogo?

Jak wynika z ustawy, z restrukturyzacji zadłużenia osoby fizycznej może skorzystać kredytobiorca, który znalazł się nagle w trudnej sytuacji finansowej, np. gdy stracił pracę lub zachorował. Rozwiązanie to warto przemyśleć już wtedy, gdy martwimy się, czy uda nam się spłacić w terminie zobowiązanie.

Warto nadmienić, że czasami w ramach restrukturyzacji instytucja finansowa wymaga dodatkowego zabezpieczenia spłaty, poprzez przystąpienie do zadłużenia jeszcze jednej osoby. Czasami także koniecznym może być ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika.

Jednak nie tylko osoba fizyczna może ubiegać się o restrukturyzację kredytu. Co ciekawe, możliwe jest również złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia firmy. W tym przypadku także rozwiązanie to ma na celu poprawę płynności finansowej, jednak tym razem przedsiębiorstwa. Zasada działania jest tu podobna jak w przypadku osoby indywidualnej. Z opcji tej mogą skorzystać firmy, które na skutek różnych sytuacji znalazły się w finansowych tarapatach, jednak z zastrzeżeniem, że mimo wszystko nadal na czas spłacają swoje zobowiązania kredytowe.



Restrukturyzacja kredytu – jakie możliwości daje bank?

Restrukturyzacji kredytu możemy dokonać na kilka sposobów. Wśród najpopularniejszych rozwiązań oferowanych przez banki jest m.in. wydłużenie lub skrócenie kredytowania, albo przewalutowanie kredytu. Jednak to nie wszystko? Jakie zatem możliwości restrukturyzacji mamy do wyboru?

W przypadku wydłużenia okresu kredytowania klient ma możliwość zmniejszenia wysokości miesięcznej raty, jednak równocześnie koszt jego kredytu będzie wyższy, ponieważ wydłuża się okres odsetkowy.

Z kolei gdy wybierzemy skrócenie okresu kredytowania, to rata oczywiście wzrasta, jednak równocześnie całkowita kwota kredytu jest niższa.

Inną opcją, nieco ryzykowną, jest przewalutowanie kredytu. Polega ona na zmianie waluty kredytu na taki, w którym jest małe oprocentowanie. Wtedy też kredytobiorca zyskuje, dzięki mniejszym odsetkom. Warto jednak podkreślić, że jest to też opcja, która nie zawsze się opłaca, a wraz ze zmianą wartości waluty, jednocześnie nasza rata może szybko wzrosnąć. W przypadku tej opcji trzeba bowiem dobrze przemyśleć wszystkie za i przeciw.

Następną możliwością, jaką daje nam bank, są wakacje kredytowe. Polegają one na zawieszeniu jednej raty kredytu w ciągu roku. Jednak z tego rozwiązania można skorzystać tylko wtedy, gdy wcześniej terminowo spłacało się raty.

Innym ciekawym rozwiązaniem są raty balonowe. Na czym ono polega? Jest to zamiana rat stałych na rosnące. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania można zapłacić niewielkie raty w pierwszych miesiącach od przyznania restrukturyzacji zadłużenia przez bank. Jednak w przyszłości oczywiście koszty te się wyrównają, dlatego trzeba liczyć się ze znacznym podwyższeniem rat.

Niektóre banki proponują z kolei ustanowienie zabezpieczenia spłaty. Może ono być pod postacią hipoteki. Taki zabieg pozwala na zmniejszenie wysokość miesięcznych rat.

Dodatkowo rzadko, ale zdarza się, że kredytobiorca ma możliwość wnioskowania o obniżenie oprocentowania oraz innych kosztów kredytowych.

Inną opcją jest z kolei zmiana rat równych na malejące. Mimo że na początku płacimy wyższe raty, to w konsekwencji w ten sposób – w przypadku kredytów hipotecznych – możemy zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo finalnie obniżamy koszt kredytu.

Podobny efekt może przynieść przeniesienie kredytu do innego banku, aby uzyskać lepsze warunki finansowania.

A jeśli już żadne z powyższych metod nie będą skuteczne, możesz pomyśleć o konsolidacji kredytu. Konsolidując kredyty mamy możliwość połączenia wszystkich kredytów w jeden ze wspólnym oprocentowaniem. W ten sposób można nieco zmniejszyć koszty.



Jakie korzyści daje restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja kredytu to rozwiązanie, które poniekąd jest ważne dla obu stron – kredytobiorcy i kredytodawcy. Bankowi bowiem zależy na tym, aby klient zwrócił pożyczone pieniądze, dlatego stara się znaleźć rozwiązanie, które będzie pomocne w trudnej sytuacji kredytobiorcy. Może ono dotyczyć całego okresu spłaty kredytu lub też mieć charakter okresowy, np. bank może na pewien czas – kilka miesięcy – zawiesić raty. Innym rozwiązaniem jest wydłużenie okresu spłaty, ale tym samym zmniejszenie wysokości comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych. Wybór i forma przyjętej opcji jest zależna od sytuacji i możliwości kredytobiorcy.

Warto jednak podkreślić, że restrukturyzacja kredytu niesie też ze sobą dodatkowe koszty. Niestety to nie jest tak, że nic nie zapłacimy za skorzystanie z tego rozwiązania. Niezależnie od wybranej formy restrukturyzacji, czyli np. zawieszenia spłaty rat, czy też wydłużenia okresu kredytu, finalnie będzie to miało przełożenie na całkowity jego koszt, który na pewno wzrośnie, ponieważ naliczone zostaną wyższe odsetki. W związku z tym w sytuacji, kiedy będziemy wnioskować o restrukturyzacje, warto poprosić bank o wskazanie kilku możliwych wariantów restrukturyzacji. Następnie należy porównać ich koszty i na tej podstawie wybrać opcję najlepszą dla nas.



Jak złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu?

W momencie, gdy sytuacja zmusiła nas do ubiegania się o restrukturyzację kredytu, należy złożyć o nią wniosek. Jak wspomniano wyżej, może to zrobić każdy, to aktualnie ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Jak złożyć takie wniosek? Musisz oczywiście okazać swój dowód osobisty, ponieważ bank musi zweryfikować Twoją tożsamość. W kolejnym kroku kredytodawca sprawdzi Twoją historię kredytową – zajrzy do rejestrów, takich jak: BIK, BIG InfoMonitor, a także ERIF czy KRD. Należy również przedłożyć wniosek o restrukturyzację kredytu. Jak powinien on wyglądać? Co musi zawierać?

Gotowy wzór wniosku jest do pobrania na stronie internetowej danego banku. Należy go jedynie wydrukować, poprawnie uzupełnić i dostarczyć do kredytodawcy.

Taki wniosek powinien zawierać potwierdzenie osiąganych dochodów – zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Z kolei renciści i emeryci muszą dostarczyć do banku dokument potwierdzający uzyskanie świadczenia. Najwięcej zaświadczeń muszą dostarczyć osoby, które prowadzą własną działalność. Bank wymaga od nich zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i urzędu skarbowego, a także dokumentów poświadczających obroty firmy.

Co ważne, we wniosku należy uzasadnić, dlaczego występujemy z prośbą o restrukturyzację kredytu. Dlatego należy przedstawić aktualną sytuację finansową, a także poprzeć to, że jest ona gorsza, odpowiednimi dowodami – np. mniejszymi przychodami. Dobrze również zawrzeć informację o tym, jakie widzimy wyjście z obecnej sytuacji i podać postulaty, według których mają zostać zmienione warunki.

Ile wynosi czas oczekiwania na decyzję banku?

Po złożeniu wniosku o restrukturyzację zadłużenia musimy uzbroić się w cierpliwość. W zależności od procedur kredytodawcy i polityki danego banku jego rozpatrzenie może potrwać od kilku dni do nawet kilku tygodni.

