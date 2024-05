Czy za suszenie prania na balkonie można zapłacić mandat? Przepisy są czytelne

Suszenie prania na balkonie w sezonie letnim to powszechny widok. Polacy chętnie rozstawiają suszarki, by szybko wysuszyć ubrania. Niewiele osób jednak wie, że przepisy jasno określają, co można robić na balkonie, a czego nie. Czy za suszanie prania na balkonie można dostać mandat?

Mandat za suszenie prania na balkonie

Okazuje się, że suszenie prania na balkonie nie jest zabronione. Można to jednak robić w określony sposób, bo za niewłaściwe wieszanie prania można już otrzymać mandat.

Przepisy określają, że zabronione jest suszenie prania na balustradach, co mogłoby grozić zalaniem balkonów położonych poniżej. Nie wolno również wieszać prania na sznurkach, które są przymocowane do elewacji.

Jaki mandat za suszenie prania na balkonie?

„Osoba, która bez zachowania należytej ostrożności wystawia ciężkie przedmioty, wylewa płyny lub doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub płynów, podlega karze grzywny do 500 zł lub karze nagany” – brzmi przepis w Kodeksie Wykroczeń.

Czy można rozstawić suszarkę z praniem na balkonie?

To oznacza, że w świetle prawa jak najbardziej można rozstawić na balkonie suszarkę z praniem. Warto jednak dobrze zabezpieczyć pranie, by nie porwał go silny wiatr. Jeśli RCB roześle alerty, by zabezpieczyć rzeczy na balkonach, należy schować suszarki. Gdyby porwał je silny wiatr, mogłyby narobić szkód albo spowodować nieszczęście.

Czytaj też:

Grillowanie jest zabronione nawet w miejscach z pozoru bardzo dobrych. Grozi za to wysoki mandatCzytaj też:

Mandaty to nie wszystko. Tak Straż Miejska chce się pozbyć fałszywego „misia” z Krupówek