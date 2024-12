Właściciele mieszkań będą mieli nowy obowiązek. Wkrótce nowe przepisy

W związku z sezonem grzewczym i powtarzającymi się sytuacjami, w których w lokalach dochodzi do zatrucia czadem i tlenkiem węgla, wchodzą w życie nowe przepisy. Chodzi o montaż w lokalach czujników dymu i czadu, które pozwalają odpowiednio wcześnie wykryć zagrożenie.

Czujniki dymu w blokach

Od 23 grudnia właściciele lokali w blokach będą mieli obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla. Nie należy jednak się obawiać – nowe przepisy dają dużo czas na dostosowanie lokali do nowych wymagań. Czujniki dymu muszą pojawić się do 1 stycznia 2030 roku.

Rozporządzenie jest bardziej restrykcyjne dla właścicieli hoteli. W tym przypadku czujniki dymu będą musiały zostać zamontowane w ciągu 30 dni od wprowadzenia przepisów.

Gdzie kupić czujniki dymu?

Czujniki dymu kupimy we wszystkich sklepach z elektroniką. Nie są one drogie, a podstawowe urządzenia dostaniemy już za kilkadziesiąt złotych. Warto jednak dokładnie przeczytać opinie, by wybrać najlepsze urządzenie. Jego zadaniem jest ochrona życia, dlatego w takiej sytuacji nie należy oszczędzać.

