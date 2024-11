Mieszkanie komunalne drogą dla tych, którzy nie mają szans na kredyt. Jak je dostać?

Wysokie ceny na rynku nieruchomości i trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego sprawiają, że pewna część społeczeństwa może tylko pomarzyć o własnym mieszkaniu. Co mają zrobić osoby, które nie mogą zgromadzić odpowiedniego kapitału na wkład własny lub które zarabiają zbyt mało, by móc uzyskać kredyt hipoteczny? Rozwiązaniem mogą być mieszkania komunalne.

Co to jest mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne to mieszkanie, które należy do gminy. Jest ono przydzielane osobom spełniającym kryteria programu i posiadającym niskie dochody. Co ciekawe, nie ma w Polsce takich samych reguł przydzielania mieszkań komunalnych – każda gmina ustala własne zasady.

Dla kogo mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne przysługuje osobom, które posiadają niskie dochody i nie mają szansy na zakup nieruchomości w inny sposób. W takiej sytuacji mogą złożyć do urzędu dokumenty z prośbą o przydzielenie lokalu komunalnego. Muszą spełniać pewne warunki, by je otrzymać, a jeśli je spełnią, poczekać na lokal – czasem nawet kilka lat. Ale mają szansę otrzymać od miasta mieszkanie, które jest warte setki tysięcy złotych. Co więcej, w niektórych miastach po pewnym czasie jest możliwe wykupienie lokalu komunalnego.

Jaki trzeba posiadać dochód, by dostać mieszkanie komunalne?

Warunki przyznawania mieszkań komunalnych są różne, podobnie jak kryteria dochodowe. Każde miasto ma własne widełki dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowych. W stolicy nie wolno przekroczyć kwoty 1636,36 zł na osobę, by móc ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Gdzie złożyć wniosek o mieszkanie komunalne?

Jeśli dana osoba lub rodzina spełnia kryteria dochodowe, może złożyć wniosek o przydział mieszkania komunalnego we właściwym urzędzie dzielnicy lub gminy. Musi do niego dołączyć zaświadczenie o niskich dochodach oraz oświadczenie majątkowe.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, urząd wpisuje obywatela na listę oczekujących na mieszkanie. Czas oczekiwania jest uzależniony od regionu kraju. Urząd gminy przedstawia najmującemu trzy propozycje mieszkania, a ten może je zaaprobować lub odrzucić. W przypadku odrzucenia wszystkich trzech, zostaje wykreślony z programu.

